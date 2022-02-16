ATV canlı yayın Müge Anlı bugünkü programı full, tek parça izle 16 Şubat 2022 Çarşamba | Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son bölüm izle YouTube

ATV'nin hafta içi her gün saat 10.00'da ekranlara gelen sevilen sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine gündemi belirlemeye devam ediyor. Faili meçhul cinayetler ve aydınlatılamayan olayların konuşulup araştırılarak çözüme bağlandığı program 16 Şubat 2022 Çarşamba günü ekranlara geldi. Programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı bugünkü programı full, tek parça izle 16 Şubat 2022 Çarşamba | Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son bölüm izle YouTube haberimizde...

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI BUGÜNKÜ PROGRAMI FULL, TEK PARÇA İZLE 16 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

ATV ekranlarında 16 Şubat 2022 Çarşamba gününde ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar şöyle:

"Hikayeleri farklı, şikayetleri aynıydı. Sevgililer gününde dertlerine derman aradılar. Metin Kahraman'dan, Abdullah Şenel'e tavsiyeler... Türkücü aşkı ile evlilik hayalinde aynı son... Safiye Çallı'nın suya düşen hayalleri. Aşk tazeleme isteği yine pahalıya patladı... Sosyal medyadan tanıştığı kişi canlı yayında. Gebze'de çifte infaz. Trafik ışıklarında araçlarına 30 el ateş edildi. 26 ve 22 yaşlarındaki Tuğçe Semiz ve Emine Çöp'ü kim, neden öldürdü? Osman Küçük cinayetinde soru işaretleri. Kayıp arkadaşı cinayetin kilit ismi mi? Kayıp arkadaşı öldürdü mü, öldürüldü mü?"

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI BUGÜNKÜ PROGRAMI FULL, TEK PARÇA İZLE 16 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE