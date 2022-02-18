ATV'nin hafta içi her gün saat 10.00'da ekranlara gelen sevilen sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine gündemi belirlemeye devam ediyor. Faili meçhul cinayetler ve aydınlatılamayan olayların konuşulup araştırılarak çözüme bağlandığı program 18 Şubat 2022 Cuma günü ekranlara geldi. Programı izlemek isteyenler için ATV canlı yayın Müge Anlı bugünkü programı full, tek parça izle 18 Şubat 2022 Cuma | Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son bölüm izle YouTube haberimizde....

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI BUGÜNKÜ PROGRAMI FULL, TEK PARÇA İZLE 18 ŞUBAT 2022 CUMA | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

ATV ekranlarında 18 Şubat 2022 Cuma gününde ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar şöyle:

"Osman Küçük cinayetinde soru işaretleri. Kayıp arkadaşı öldürdü mü, öldürüldü mü? Osman Küçük'ün oğlu Batuhan küçük konuştu. Babasının alnına küfür yazdığını kabul etti. Osman Küçük'ün oğlu canlı yayında... Yakınları neden oğlu Batuhan'dan şüpheleniyor? Miras kavgası, öfke nöbetleri, kayıp arkadaş... Osman Küçük'ün katili kim? Ayhan Gülep'in şüpheli kaybı. Ayhan Gülep'in darbedildiği mahalleye gidildi. Hasan Bey, oğlunun kavga ettiği kişilerden şüpheleniyor. 30 yaşındaki Ayhan Gülep nerede?"

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI BUGÜNKÜ PROGRAMI FULL, TEK PARÇA İZLE 18 ŞUBAT 2022 CUMA

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE.