ATV'nin hafta içi her gün saat 10.00'da ekranlara gelen sevilen sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine gündemi belirlemeye devam ediyor. Faili meçhul cinayetler ve aydınlatılamayan olayların konuşulup araştırılarak çözüme bağlandığı program 3 Mart 2022 Cuma günü ekranlara geldi. Programı izlemek isteyenler için ATV Canlı yayın Müge Anlı bugünkü programı full, tek parça izle 3 Mart 2022 Perşembe | Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son bölüm izle YouTube haberimizde.....

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI BUGÜNKÜ PROGRAMI FULL, TEK PARÇA İZLE 3 MART 2022 PERŞEMBE | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

ATV ekranlarında 3 Mart 2022 Perşembe gününde ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar şöyle:

"Kırmızı ışıkta 30 kurşunlu infazda yanlarındaki arkadaşları da mı hedef alındı? Kuzenleri cinayetten önce gören tanık konuştu. ''Beyaz araçtaki kişi yönlerini değiştirtti'' İstikamati değiştiren Alihan Kaya'ydı dedi. İki kuzeni ölüme gönderen kim? O gece yanlarındaki arkadaşı canlı yayında.... Eşine, Emine tarafından şantaj yapıldığını iddia eden kadın canlı yayında..."

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI BUGÜNKÜ PROGRAMI FULL, TEK PARÇA İZLE 3 MART 2022 PERŞEMBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE