ATV'nin hafta içi her gün saat 10.00'da ekranlara gelen sevilen sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine gündemi belirlemeye devam ediyor. Faili meçhul cinayetler ve aydınlatılamayan olayların konuşulup araştırılarak çözüme bağlandığı program 6 Nisan 2022 Çarşamba ekranlara geldi. Programı izlemek isteyenler için ATV Canlı yayın Müge Anlı bugünkü programı full, tek parça izle 6 Nisan 2022 Çarşamba | Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son bölüm izle YouTube haberimizde...

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI BUGÜNKÜ PROGRAMI FULL, TEK PARÇA İZLE 6 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

ATV ekranlarında 6 Nisan 2022 Çarşamba gününde ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar şöyle:

"1994 yılında Haseki Eğitim ve Araştırma hastanesinde doğdu. Biyolojik annesi Sivaslı babası ise Trabzonlu... Fehim ve Ayşe Akyüz çiftine evlatlık verildi. Küvöz kartındaki ismi Ekin Karapınar'dı. Elif Akkaya hiç görmediği anne ve babasını arıyor... Yüzünü görmedi, sesini duymadı, 1 milyon 300 bin lirasından oldu. Oto kiralama işini kaybetti, kuryelik yapmaya başladı... 17 yaşındaki Azra İnalöz kayıp. Kanser hastası anne günlerdir kayıp olan kızını arıyor... 13 yaşındaki Celal Seyit en son kimin yanındaydı? Tanıklardan çarpıcı iddialar... Celal Seyit'i Bülent Tuna'nın yanında gördüğünü söyleyen kişiler konuştu."

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ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI BUGÜNKÜ PROGRAMI FULL, TEK PARÇA İZLE 18 Mart 2022 Cuma

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE