ATV'nin hafta içi her gün saat 10.00'da ekranlara gelen sevilen sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine gündemi belirlemeye devam ediyor. Faili meçhul cinayetler ve aydınlatılamayan olayların konuşulup araştırılarak çözüme bağlandığı program 7 Nisan 2022 Perşembe ekranlara geldi. Programı izlemek isteyenler için ATV canlı yayın Müge Anlı bugünkü programı full, tek parça izle 7 Nisan 2022 Perşembe | Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son bölüm izle YouTube haberimizde...

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI BUGÜNKÜ PROGRAMI FULL, TEK PARÇA İZLE 7 NİSAN 2022 PERŞEMBE | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

ATV ekranlarında 7 Nisan 2022 Perşembe gününde ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar şöyle:

"''Sevgi İzi'' sayesinde iki kayıp Gaziantep ve İzmir'de bulundu. Telefon sinyali kesilmeden önce hangi noktalara gitti? 20 yaşındaki üniversiteli Hamit Egemen nerede? Hayali bir kadın için pahalıya patlayan evlilik hayali... 37 yaşındaki Mehmet Genç'in yıkılan hayalleri. 10 senelik yalnızlığı son bulsun istedi tüm servetini kaybetti. 3 çocuk babası Mehmet Aydın'a ne oldu? 44 yaşındaki Mehmet Aydın'a 12 yıldır ulaşılamıyor... 64 yaşındaki Burhan Yılmazcoşar'dan acı haber. Küçükçekmece gölü kenarında ölü bulundu."

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI BUGÜNKÜ PROGRAMI FULL, TEK PARÇA İZLE 18 Mart 2022 Cuma

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE