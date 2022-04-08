ATV'nin hafta içi her gün saat 10.00'da ekranlara gelen sevilen sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine gündemi belirlemeye devam ediyor. Faili meçhul cinayetler ve aydınlatılamayan olayların konuşulup araştırılarak çözüme bağlandığı program 8 Nisan 2022 Cuma ekranlara geldi. Programı izlemek isteyenler için ATV canlı yayın Müge Anlı bugünkü programı full, tek parça izle 8 Nisan 2022 Cuma | Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son bölüm izle YouTube haberimizde...

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI BUGÜNKÜ PROGRAMI FULL, TEK PARÇA İZLE 8 NİSAN 2022 CUMA | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

ATV ekranlarında 8 Nisan 2022 Cuma gününde ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar şöyle:

"Müge Anlı'ya anlamlı ödül. 13 yaşındaki çocuk yayının ardından bulundu, anne ile kızı günler sonra birbirine kavuştu! Son alınan telefon sinyaline göre iz sürüldü, yanı başında bir tüfekle ölü bulundu. Üniversiteli Egemen'den acı haber... Dolandırılma iddiasında adı geçen kişinin komşusunun ayrı yaşadığı eşi canlı yayında..."

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE