ATV Canlı yayın Müge Anlı FULL izle bugün 31 Mayıs 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTube

Çan Belediyesi hangi partiden? Çan Belediye Başkanı Bülent Öz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Bülent Öz biyografisi ve siyasi hayatı

Maymun çiçeği virüsüyle ilgili olarak DSÖ'den açıklama geldi: "Bu vakaların yeni bir salgına dönüşmesi beklenmiyor"