ATV'nin hafta içi saat 10.00'da Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ilgiyle takip ediliyor. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatıldığı, kayıp kişilerin bulunduğu program 2 Aralık 2021 Perşembe gününde ekranlara geliyor. Bu kapsamda programı izlemek isteyenler için ATV canlı yayın Müge Anlı ile Tatlı Sert izle 2 Aralık 2021 Perşembe | Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm full, tek parça izle YouTube haberimizde...

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İLE TATLI SERT İZLE 2 ARALIK 2021 PERŞEMBE | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının dün yayımlanan bölümünde meydana gelen olaylar şöyle:

"Antalya Kemer'de ''Sevgi İzi'' etkinliği... 16 yaşındaki sevgililerden güzel haber. Uşak'ta kaybolup Muğla'da bulundular. Kız arkadaşıyla kayıplara karışan 16 yaşındaki liseli genç bulundu. Efecan'ın annesi, Efecan ve kız arkadaşının apartta kaldığını, onu da 18 yaşından küçük olmasına rağmen nasıl kaldıklarını bilmediklerini, Efecan'ın aparttan sonra dedesinin yanına Manisa'ya geçtiklerini, oradan kalıp teyzesinin yanına gittiğini, bir tırcı ile Muğla'ya gittiklerini anlattı. Meltem Hanım, en son oğlunun babasını arayıp bizi al dediğini belirtip Müge Anlı'ya teşekkür etti. Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayet soruşturması devam ediyor... Muhabir, gözaltının üçüncü gününde olduklarını, Tolga ile beraber 2 kişinin daha gözaltına alındığını, bu kişilerin Ebubekir ile alakası olup olmadığının araştırıldığını, 1 silah 1 tüfeğin de ruhsatsız olduğunu, onların da araştırıldığını, dün Tolga'nın ailesinin de kapıya geldiğini onlarla da görüştüklerini söyledi. Muhabir, Tolga'nın "Ben eşim börek istedi diye apartmana indim, o an silah sesi duydum. Panik olunca kaçtım Ebubekir ile bu olayla alakam yok" dediğini, Tolga'nın eşi için feryat ettiğini anlattı. Müge Anlı, yani Tolga'nın silah sesini duyunca bodruma indiğini, Ekin'i kucaklayıp kapıya çıkardığını, sonra korkup benden bilirler diye kaçtığını ama şimdi kaçtığına pişman olduğunu aktardı. 2 çocuk annesi kadın bulundu, kayıp kadının ifade verdiği ve ailesiyle görüşmek istemediği öğrenildi."

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İLE TATLI SERT İZLE 2 ARALIK 2021 PERŞEMBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE