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ATV canlı yayın Müge Anlı ile Tatlı Sert izle bugün | 1 Şubat 2022 Müge Anlı full, tek parça izle YouTube

ATV'nin ilgiyle izlenen sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 1 Şubat 2022 Salı günü ekranlara geliyor. Bu kapsamda programı canlı olarak izlemek isteyenler için ATV canlı yayın Müge Anlı ile Tatlı Sert izle bugün | 1 Şubat 2022 Müge Anlı full, tek parça izle YouTube haberimizde...

ATV canlı yayın Müge Anlı ile Tatlı Sert izle bugün | 1 Şubat 2022 Müge Anlı full, tek parça izle YouTube

ATV'nin hafta içi her gün saat 10.00'da ekranlara gelen sevilen sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine gündemi belirlemeye devam ediyor. Faili meçhul cinayetler ve aydınlatılamayan olayların konuşulup araştırılarak çözüme bağlandığı program 1 Şubat 2022 Salı günü ekranlara geliyor. Programı canlı olarak izlemek isteyenler için ATV canlı yayın Müge Anlı ile Tatlı Sert izle bugün | 1 Şubat 2022 Müge Anlı full, tek parça izle YouTube haberimizde... 

ATV canlı yayın Müge Anlı ile Tatlı Sert izle bugün | 1 Şubat 2022 Müge Anlı full, tek parça izle YouTube

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İLE TATLI SERT İZLE BUGÜN | 1 ŞUBAT 2022 MÜGE ANLI FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

ATV canlı yayında ekranlara gelecek olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, programının 31 Ocak 2022 Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde yaşananlar şöyle:

Türkiye'nin her yerindeki izleyicilere akülü ve tekerlekli sandalye... Sultan Aktaş'ın pahalıya patlayan sosyal medya aşkları. Sultan Hanım'ın evine gidildi ve Sultan Hanım Aydoğan Bey'e güvenip tüm eşyaları sattığını, yatağını bile sattığını, hiçbir eşyasının kalmadığını, kanepede yattığını, tezgâhının döküldüğünü, sobasını bile sattığını, komşularının verdiğini söyledi. Komşu hanımefendi, Sultan Hanım'a soba, odun kömür getirdiklerini, Aydoğan Bey'in ben Sultan'a yüzük alacağım dediğini, Sultan Hanım'ın halinin içler acısı olduğunu dile getirdi. Sultan Hanım, Aydoğan Bey'in neden yayına bağlanmadığını sorup sülalesine rezil olduğunu, erkekse onun da gelmesini istedi. Müge Anlı da paranın ödenmesi için çağrıda bulundu.

ATV canlı yayın Müge Anlı ile Tatlı Sert izle bugün | 1 Şubat 2022 Müge Anlı full, tek parça izle YouTube

Müzeyyen Yöndem ve oğlu Vefa'nın şüpheli kaybı... Müge Anlı, Müzeyyen Hanım'ın Gülçeren Hanım ile de telefon konuşmalarının tespit edildiğini, Medeni Bey'in "Benim sevgilim Gülçeren" dediğini ama Gülçeren Hanım'ın kabul etmediğini dile getirdi. Müge Anlı, Müzeyyen Hanım'ın en son Medeni Bey'in yanında olduğunu, sonra da kaybolduğunu vurguladı. Gülçeren Hanım, 4 yıl sonra Medeni Bey'i Tatvan'a çağırdığını zira polisin kendisini aradığını, kendisine ölü resimleri gösterdiğini, korktuğu için Medeni Bey'i aradığını, Müzeyyen senin yanındaysa gönder kadını dediğini, o sebeple aradığını, zaten Vefa'yı da hep kendisinin emzirdiğini söyledi. Şenay Hanım, Gülçeren Hanım'ın hiç tepki almadığını, 2-3 valiz para ile hep eve geldiğini, 2-3 katlı evler yaptığını, ablasının sırtından Gülçeren Hanım'ın para kazandığını söyledi.

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İLE TATLI SERT İZLE BUGÜN

1 ŞUBAT 2022 MÜGE ANLI FULL, TEK PARÇA İZLE

1 ŞUBAT 2022 MÜGE ANLI FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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