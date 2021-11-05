Aydınlatılmayan olayların bir bir çözüme kavuştuğu, ilginç anların yaşandığı ATV'nin sevilen sabah kuşağı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Nurgül Beyhan'ın ölümü masaya yatırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda programı canlı olarak izlemek isteyenler için ATV canlı yayın Müge Anlı ile Tatlı Sert izle bugün 5 Kasım 2021 Cuma | Müge Anlı ile Tatlı Sert tek parça, full izle YouTube haberimizde...

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İLE TATLI SERT İZLE BUGÜN 5 KASIM 2021 CUMA | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT TEK PARÇA, FULL İZLE YOUTUBE

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının dünkü bölümünde yaşananlar şöyle:

"Üç gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki genç bulundu. Deniz'in Beyoğlu'nda görüldüğü bilgisini alan ekip Beyoğlu'na gitti ve Deniz, Beyoğlu emniyet müdürlüğü tarafından bulundu haberi verildi. Yasemin Hanım stüdyodan çıkarken mutluluğunu dile getirdi ve teşekkür etti. Yasemin Hanım, Beyoğlu'na giderek oğlu ile kavuştu. Deniz biraz gezip kafa dağıtmak istediğini, o yüzden gittiğini söyleyip evine döndü. Deniz'in dedesi üç kere Umre'ye gittiğini, dördüncüye de Müge Anlı sayesinde gittiğini söylerken aile üyeleri teşekkür ettiler.

Nurgül Beyhan intikam kurbanı mı? Kerem Bey, Mehmet Emin Bey'in bu cinayeti işleyeceğine inanmadığını dile getirince Müge Anlı, Mecbure Hanım'ın ölümünün aynı Nurgül Hanım'ın öldürülüş şekli, bulunuşlarının da aynı olduğunu, onun çok kafasını karıştırdığını ifade etti. Kerem Bey, Yaşar Bey'in ablasını öldürdüğüne gerçekten inanmadığını ama bildiğinden emin olduğunu, sakladığını iddia etti. Yaşar Bey, eşi vurulduğunda, kardeşi öldüğünde isyan ettiğini, bir daha Türkiye'ye dönmeyeceğim dediğini, herkesle baş edemediğini dile getirip, hem eşi ile hem oğlu ile hem kızı ile baş edemediğini, 27 yıl mücadele ettiğini, eşi ile mücadele ettiği kadar hiçbir kocanın mücadele etmediğini söyledi. Kerem Bey, ablasının cinayetinde suçlunun kim olabileceğini sorunca Abdullah Bey, eğer cinayet Hacı Abbas'ın apartmanında işlenmiş olsaydı bu apartmana yabancı kimse girmiyor diye düşüneceğini, bu cinayetin aile içinde araştırılmasını istedi. Müge Anlı, bu nedenle de polisin apartmana giren yabancı bir kişiyi bulamadığına dikkat çekti. Abdullah Bey, bu cinayetin kesinlikle aile içinde yapılmış olduğunu yineledi."

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İLE TATLI SERT İZLE BUGÜN 5 KASIM 2021 CUMA

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT TEK PARÇA, FULL İZLE 5 KASIM CUMA

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT TEK PARÇA, FULL İZLE YOUTUBE