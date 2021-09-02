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  3. ATV canlı yayın müge anlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle YOUTUBE 2 Eylül 2021 Perşembe

ATV canlı yayın müge anlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle YOUTUBE 2 Eylül 2021 Perşembe

ATV'nin ilgiyle izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezona iyi bir başlangıç yaparken programı 2 Eylül 2021 Perşembe gününde izlemek isteyenler ATV canlı yayın müge anlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle YOUTUBE 2 Eylül 2021 Perşembe başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

ATV canlı yayın müge anlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle YOUTUBE 2 Eylül 2021 Perşembe

Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programı canlı olarak izlemek isteyenler ATV canlı yayın müge anlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle YOUTUBE 2 Eylül 2021 Perşembe başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

ATV canlı yayın müge anlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle YOUTUBE 2 Eylül 2021 Perşembe

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE 2021 BUGÜN | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI YAYIN İZLE YOUTUBE 2 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

Abdurrahman Bey Müge Anlı'ya çiçek takdim ederek teşekkürlerini sundu. Müge Anlı Abdurrahman Bey'in olayını özetleyerek enişte İsa Akman yüzünden evlilik vaadiyle dolandırıldığını, tüm hayvanların satıldığını ve sonra Abdurrahman Bey'in çıplak fotoğraflarını çekilip tehdit edildiğini anlattı. Müge Anlı, Antalya Asayişinin devreye girip bu suçlu olan kişilerin toplandığını, mahkemenin de gerçekleştiğini, Antalya 1. Ağır ceza mahkemesinin İsa Akman'ın 5 ayrı suçtan 35 yıl hapis cezasına çarptırıldığını, toplamda 5 sanığa 91 yıl ceza verildiği bilgisini verdi. Büyükşen cinayetini o çoban işlemedi mi? Öldürülen Necla Büyükşen'in annesi konuştu. Fazilet Hanım, kendi kızı vurulduğunda Betül Hanım'ın annesi Alime Hanım'ın hemen "Yanlış eve girdiler, Afgan birisi bunu yaptı" dediğini söyledi ve Afgan çobanın suçsuzsa serbest bırakılmasını istedi. Cezaevine girmesi gereken kişilerin dışarıda olduğunu sözlerine ekleyen Fazilet Hanım Müge Anlı'dan gerçek katillerin bulunmasını istedi.

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 1 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA FULL İZLE

ATV canlı yayın müge anlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle YOUTUBE 2 Eylül 2021 Perşembe

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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