ATV canlı yayın Müge Anlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle YOUTUBE 6 Eylül 2021 Pazartesi

ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 6 Eylül 2021 Pazartesi Müge Anlı izle günün en çok aranan başlıkları oldu. Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert'te faili meçhul cinayetler ve şüpheli kayıplar gibi merak edilen konular yer alıyor. İşte son gelişmeleri takip edebileceğiniz Müge Anlı canlı ve tekrar izleme linkleri.

ATV MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE 6 EYLÜL 2021 PAZARTESİ

ATV ekranlarından yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 6 Eylül 2021 Pazartesi günkü bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. Bir önceki bölüm olan 3 Eylül 2021 tarihli programa ise ikinci linkten ulaşabilirsiniz.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

5 çocuklu evli adam ve 27 yaş küçük sevgilisi bulundu. Ailelerinin aradığı kayıp aşıklar konuştu. Oğluna istediği kızla kaçan evli adamın eşi konuştu. 21 yaşındaki Ülkü ve 60 yaşındaki öğretmeni ile evlendi mi? Müge Anlı, 21 yaşındaki Kübra'nın ailesi tarafından aranırken bulunamadığını, sonra da ailesine ben evlendim diye kızın mesaj attığını, 60 yaşındaki ortaokul öğretmeni ile evlendiğini açıkladı ve bu duruma çok üzüldüğünü dile getirdi. Hatay'da tüyler ürperten vahşet. 80 ve 83 yaşında iki kardeş öldürüldü. Öldürülen iki kardeşin bakıcısı konuştu...