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  3. ATV canlı yayın Müge Anlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle YOUTUBE 7 Eylül 2021 Salı

ATV canlı yayın Müge Anlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle YOUTUBE 7 Eylül 2021 Salı

Hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün de seyircisinin karşısında. 7 Eylül 2021 Salı Müge Anlı izleme linkleri haberimizde. ATV Müge Anlı canlı yayın izleme linkini ve son bölümün tekrarını izlemek isteyenler için Youtube linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ATV canlı yayın Müge Anlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle YOUTUBE 7 Eylül 2021 Salı

ATV ekranlarından yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 7 Eylül 2021 Salı günkü bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. Bir önceki bölüm olan 6 Eylül 2021 tarihli programa ise ikinci linkten ulaşabilirsiniz.

ATV MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE 7 EYLÜL 2021 SALI

ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 7 Eylül 2021 Salı Müge Anlı izle günün en çok aranan başlıkları oldu. Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert'te faili meçhul cinayetler ve şüpheli kayıplar gibi merak edilen konular yer alıyor. İşte son gelişmeleri takip edebileceğiniz Müge Anlı canlı ve tekrar izleme linkleri.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE 7 EYLÜL 2021 SALI

MÜGE ANLI 6 EYLÜL PAZARTESİ TEKRAR İZLE YOUTUBE

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MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

1994'te Adana'da Yaşar Oyunlu'nun kızı olarak dünyaya gelen Melike, hiç görmediği annesi Kader'i aramak için Müge Anlı'da. Dudağında derin bir yara olan 51 yaşındaki Kader Hanım nerede? İki kardeşin öldüğü vahşet evini onlar temizledi. Müge Anlı, olayı özetleyerek bakıcı kadın olan Emel Hanım'ın ortadan kaybolduğunu, Emel Hanım'ın eski kocasının programı aradığını "Ben Arabistan'dayken iki tane çocuk oldu, Emel ortaya çıksın da çocukları üzerimden alsın" dediğini, jandarmanın da sorgu esnasında Emel Hanım'ın çok ağlaması sebebi ile tedirgin olduklarını söyledi. Bakıcısıyla neden kavga ediyordu? Öldürülen Mehmet Şen'i kim rahatsız ediyordu? 80 ve 83 yaşındaki iki kardeşin katili kim? Ganime Hanım, bu cinayet planlandıysa ve eğer amcasının bir alakası yoksa amcasının gitmesinin bekleneceğini ama beklenmediğini, plansızsa da Emel Hanım'ın tek başına yapamayacağını ama kesinlikle Emel Hanım'ın parmağı olduğunu söyledi. Melike'nin hiç görmediği annesini tanıyan kişiler canlı yayına bağlandı.
60 yaşındaki öğretmeniyle kaybolan 21 yaşındaki Kübra bulundu. Kübra'nın daha sonra anne babasını da aradığını, konuştuklarını, 21 yaşındaki kızın sesinin neşesinin olmadığını söyleyen Müge Anlı, Kübra'nın "Olan oldu, ben zaten artık evlendim" dediğini ve buna üzüldüğünü dile getirdi.

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