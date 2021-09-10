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  3. ATV canlı yayın Müge Anlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle YOUTUBE 10 Eylül 2021 Cuma

ATV canlı yayın Müge Anlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle YOUTUBE 10 Eylül 2021 Cuma

ATV'nin ilgiyle izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezona iyi bir başlangıç yaparken programı 10 Eylül 2021 Cuma gününde izlemek isteyenler Müge Anlı bugünkü bölüm izle| Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle Youtube 10 Eylül 2021 Cuma başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

ATV canlı yayın Müge Anlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle YOUTUBE 10 Eylül 2021 Cuma

Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın tekrarını izlemek isteyenler Müge Anlı bugünkü bölüm izle| Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle Youtube 10 Eylül 2021 Cuma başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

ATV canlı yayın Müge Anlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle YOUTUBE 10 Eylül 2021 Cuma

ATV MÜGE ANLI İLE TATLI SERT FULL İZLE 10 EYLÜL 2021 CUMA

ATV ekranlarından şuan yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 10 Eylül 2021 Cuma günkü yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI YAYIN İZLE

ATV MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM (DÜN) 9 EYLÜL 2021 FULL İZLE

ATV MÜGE ANLI İLE TATLI SERT FULL İZLE 9 EYLÜL 

YOUTUBE MÜGE ANLI İLE TATLI SERT FULL İZLE 9 EYLÜL

ATV canlı yayın Müge Anlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle YOUTUBE 10 Eylül 2021 Cuma

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

 

Sokak ortasında koca dehşeti. Boşanmak isteyen eşini silahla kaçırdı. 23 yaşındaki bir çocuk annesi Şilan nerede? Mahalleden görgü tanığı Hediye Hanım, Şilan Hanım ile mahallede oturduklarını, Mithat Bey'in geldiğini, elinden geldiğince yardım etmeye çalıştığını ama Mithat Bey'in "O benim namusum" dediğini, bir şey yapamadığını söyledi. Hediye Hanım başka kimseye bakamadığını o an Şilan Hanım'ın çok bağırdığını, Mithat Bey'e de yalvardığını ama elinden bir şey gelmediğini dile getirdi.

İzmir Selçuk'ta korkunç cinayet. Sahibi oldukları markette vahşice öldürülen Özkan çiftinin katil ya da katilleri kim? Görgü tanığı Hanımefendi, Kubilay Bey'in abisi ile beraber yaşadığını ama çok anlaşamadıklarını, bir sabah Kubilay Bey'in abisinin tüfekle kendisini vurduğunu ve öldüğünü öğrendiklerini ama inanamadığını zira abisinin çok neşeli bir insan olduğunu söyledi. Hanımefendi, Kubilay Bey'in sol eli ile çay tepsisi taşıdığını, sol elini kullandığını iddia etti. Kubilay Bey, eskiden solak olduğunu, 2003 senesinden itibaren sağ elini kullanmaya başladığını, zira sol elinde bir sıkıntı olduğunu, ama yüzde yüz solak olmadığını, test yaptırmadan bilemeyeceğini vurguladı. Markete giren saldırgan tanıdık biri miydi?

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

ATV ekranlarının sevilen yüzü Müge Anlı, yeni sezonun ne zaman başlayacağı ile ilgili sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Yeni sezon tanıtımını paylaşan Müge Anlı, Eylül ayının ilk haftasında yeni sezonuyla izleyici karşısına geçti.

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