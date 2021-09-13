Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın canlı yayın ve tekrarını izlemek isteyenler ATV canlı yayın Müge Anlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle YOUTUBE 13 Eylül 2021 Pazartesi başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

ATV MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE 13 EYLÜL 2021 PAZARTESİ

ATV ekranlarından şuan yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 13 Eylül 2021 Pazartesi günkü yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

ATV MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM 10 EYLÜL 2021 FULL İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşi tarafından güç kullanılarak kaçırıldı. Şilan yayının ardından kurtarıldı. Koca şiddetinden kurtarılan Şilan konuştu... Müge Anlı, Mithat Topal ve kendisine yardım eden kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındığını açıkladı ve Şilan Hanım'ın stüdyoda olduğu bilgisini verdi. Şilan Topal stüdyoya geldi, Şilan Hanım'ın annesi çok teşekkür etti. Müge Anlı, dün yayınımızın ardından Şilan Hanım'ın eşi Mithat Bey'in Şilan Hanım'ı zorla emniyete yönlendirdiğini, "Biz mutluyuz de" dediğini, Şilan Hanım'ın orada polis memuruna kaş göz işareti yaptığını, polis memurunun da anladığını ve Mithat Bey'i hemen gözaltına aldıklarını, Şilan Hanım'ın da ben baskı altında geldim dediğini anlattı.

İstanbul Topkapı'da kayıplara karıştı. 24 yaşındaki Ahmet Çetin'e ne oldu? Kayıp Ahmet Çetin ile son görüşen arkadaşı konuştu. Arkadaşının alkol kullandığını bildiğini anlatırken Murat Bey'in aracı arızalanınca Ahmet Bey'in Cihan Bey ile Murat Bey'in aracını aldırması için Cevizli bağ sanayi sitesine gittiklerini, Ahmet Bey'in son görüldüğü yerin bu sanayi sitesi olduğu belirtildi. Sanayi çalışanı Ahmet Bey'in geldiğini, aracın arızasını söylediklerini, Cihan Bey ile Ahmet Bey'in alkollü olduklarını anlattı. Bir diğer görgü tanığı, Ahmet Bey'in arabayı alıp gittiğini söylerken Ahmet Bey'in bir daha görülmediği belirtildi.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

ATV ekranlarının sevilen yüzü Müge Anlı, yeni sezonun ne zaman başlayacağı ile ilgili sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Yeni sezon tanıtımını paylaşan Müge Anlı, Eylül ayının ilk haftasında yeni sezonuyla izleyici karşısına geçti.