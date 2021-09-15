Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın canlı yayın ve tekrarını izlemek isteyenler ATV canlı yayın Müge Anlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle YOUTUBE 15 Eylül 2021 Çarşamba başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

ATV MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE 15 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA

ATV ekranlarından yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 15 Eylül 2021 Çarşamba günkü yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

ATV MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM 14 EYLÜL 2021 FULL İZLE

ATV MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM İZLE 14 EYLÜL 2021

YOUTUBE MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM İZLE 14 EYLÜL 2021

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Özkan çifti cinayetindeki soru işaretleri. Evlerinin altındaki markette öldürüldüler. İzmir Selçuk'taki cinayette katil kim? Müge Anlı, kızların Kubilay Bey'den şüphelendiğini hatırlatarak bir bant çektirdiğini, Kubilay Bey'in evinin bayağı çiftin evinin bitişiğinde olduğunu söyledi. Kubilay Bey bir şey duymuş olsaydı muhakkak müdahale edeceğini, öyle söylendiği gibi tabak sesini duymadıklarını ama seslenseler duyacağını belirtti. Market çalışanları bildiklerini gizliyor mu? Cinayetle ilgili ortaya atılan iddialar... Kubilay ve babası sesleri nasıl duymadı? Müge Anlı, cinayetin duyulabileceğini ama duyulmama ihtimalinin de olduğunu ama jandarmanın Kubilay Bey ve babasının sesleri duymamasının imkansız olduğunu zira Şenay Hanım ve Hüseyin Bey'in parmaklarında kırıklar olduğunu söylediğini aktardı. Müge Anlı, bir gün kendisinin de parmağının kırıldığını, kendisinin normalde bağırmadığını ama parmağı kırılınca kendisinin bile bağırdığını söyledi. Şevki Sözen de ciddi bir ağrı olduğunu, bir gürültünün bağırtının olması gerektiğini ifade etti. Müge Anlı, bir görgü tanığının "Hasan Baba market ile benim evim 50 metredir, akşam evde tektim, markete doğru baktığımda 30 40 yaş arası, üzerinde kaşe mont olduğu görüldüğü, fiziksel özelliklerinin Kubilay Bey'e benzediği" dediğini aktardı. Aynı zamanda cinayeti işleyecek olan kişinin solak olduğu düşünüldüğü, Kubilay Bey'in telefonu da sol eli ile tuttuğu görüldüğünü anlatan Müge Anlı, Kubilay Bey'in artık solak olduğunu kesinleştirdiğini söyledi.