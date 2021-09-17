ATV canlı yayın Müge Anlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle YOUTUBE 17 Eylül 2021 Cuma

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ATV MÜGE ANLI İLE TATLI SERT FULL İZLE 17 EYLÜL 2021 CUMA

ATV ekranlarından yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 17 Eylül 2021 Cuma günkü yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI SON BÖLÜM 16 EYLÜL 2021 İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vedat 2 yaşında Hülya 3 yaşında camiye terk edildi. 33 yıl önce İzmir'den Almanya'ya evlatlık verildi. Almanya'dan 33 yıl sonra ailesini aramaya geldi... Vedat'ın babası olduğunu iddia eden kişi canlı yayına bağlandı. Adil Bey, bu çocukların babası olduğunu açıkladı. Vedat Bey ne diyeceğini bilmediğini dile getirirken kendisinin 35 yaşında olduğunu babasının kaç yaşında olduğunu sordu. Adil Bey, Ankara Beypazarı'nda olduğunu, çocukları kendisinin bıraktığını, annesi ve abisi ile İzmir'e çalışmaya gittiğini, durumunun iyi olmadığını, hanımının da kendi teyzesinin kızı olduğunu, abisinin yanında kaldığını sonra eşinin çocukları alıp İzmir'e geldiğini söyledi. Adil Bey, sonra eşinin çocukları kendi üzerine bıraktığını, normalde çocukları eşi ile Mardin'e bıraktığını, eşinin ve çocuklarının Mardin'de abisinin evinin alt katında kaldığını, kendisinin de İzmir'de iş bulmak için bulunduğunu anlattı. Anne Fatma Hanım canlı yayında. Fatma Hanım, oğlunu gördüğüne çok mutlu olduğunu söyledi ve teşekkür etti. Fatma Hanım, Türkçeyi az bildiğini, çocuğunu görünce tanıdığını, çok özlemiş olduğunu belirtti. Market çevresinde görülen şüpheli kim? Tansu Hanım gece 1 civarı balkona doğru yürüdüğünü, telefonla konuştuğunu, dışarıya baktığını birisinin etrafına bakıp hızlı adımlarla ilerlediğini, üzerinde uzun mont olduğunu, elleri cebinde olduğunu, 185 olabileceğini, köpeğin de o gece olduğunu ve havlamadığını söyledi. Tansu Hanım balkona çıkınca bile köpeğin havladığını, hatta o kişiyi Hasan Bey sandığını, çünkü köpeğin havlamadığını dile getirdi. Köpeğin havlamadığı kişilerin Hasan Bey, Şenay Hanım, Ayser Hanım ve Kubilay Bey olduğunu, o kişinin ortalama 3-4 belki 5 dakika kaldığını ve kameranın kör noktasında olduğunu, çok fazla uğultu ve rüzgar olduğunu belirtti. Komşu berber canlı yayında...