Nurgül Beyhan cinayetinde çember günden güne daralmaya devam ederken, Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın bulunması için çalışmalar sürüyor. Ayrıca boğazı kesilmiş halde ölü bulunan 2 çocuk annesi Neslihan Kaya'nın öldürülmesi ve Hüseyin Yüksel cinayetlerinin de programda konuşulması bekleniyor. Bu kapsamda programı canlı olarak izlemek isteyenler için ATV canlı yayın Müge Anlı izle bugün 18 Kasım 2021 Perşembe | Müge Anlı ile Tatlı Sert full, tek parça izle YouTube haberimizde...

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE BUGÜN 18 KASIM 2021 PERŞEMBE | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 18 Kasım 2021 Perşembe gününde birçok cinayetin masaya yatırılması bekleniyor. Programının 17 Kasım 2021 Çarşamba günü yayınlanan bölümünde konuşulanlar şöyle:

"Nurgül Beyhan cinayetinde önemli gelişme. ''kiralık katil'' iddiası araştırılacak. Senem Hanım, Kerem Bey, Necmettin Bey Bakırköy adliyesine giderek Dilaver Bey hakkında suç duyurusunda bulunduğu bilgisi verilirken Kerem Bey o gizli tanığın bir Bulgar bu işi yapmış demesinde de Dilaver Beylerin parmağı olacağını, zira o kişinin tek başına evi bulamayacağını vurguladı. 2,5 yaşındaki küçük kıza ne oldu? Havadan ve karadan Yörük kızı Müslüme'yi arama çalışması. Ekipler uçurumdan da iple inerek kör noktaları aradı. Müslüme'nin dedesi, 7 gün olduğunu hala olmadığını, umudunun artık kesildiğini söyledi. Daha önce kadın cenazesinin bulunduğu obruğa da bakıldı. Müslüme'nin abisi kardeşinin yaşadığını düşündüğünü ama nerede olduğunu bilmediğini, 200 arkadaşın gelip baktığını ama olmadığını dile getirdi. 2 çocuk annesi kadının katili kim? Müge Anlı tam bir yıl önce Neslihan Hanım'ın ailesinin başvurduğunu, kardeşimizi arıyoruz kayıp dediklerini, aile tam yayına gelecekken Neslihan Hanım'ın ortaya çıktığını, dün de yayın yaparlarken Neslihan Hanım'ın boğazı kesilmiş, çıplak halde bir arazide bulunduğunu, 7 tane bıçak izi olduğunu söyledi. Dere yatağında öldürülmüş halde bulunan Abdurrahman Aysu'nun katili kim? Tire'deki bağ evinde av tüfeğiyle vurulan 2 çocuk babası Hüseyin Yüksel'in katili kim?"

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE BUGÜN 18 KASIM 2021 PERŞEMBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE