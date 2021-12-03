ATV'nin hafta içi her gün saat 10.00'da ekranlara gelen sevilen sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine gündemi belirlemeye devam ediyor. Faili meçhul cinayetler ve aydınlatılamayan olayların konuşulup araştırılarak çözüme bağlandığı program 3 Aralık 2021 Cuma günü ekranlara geliyor. Bu kapsamda programı izlemek isteyenler için ATV canlı yayın Müge Anlı izle bugün 3 Aralık 2021 Cuma | Müge Anlı ile Tatlı Sert full, tek parça izle YouTube haberimizde...

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE BUGÜN 3 ARALIK 2021 CUMA | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

ATV'de 3 Aralık 2021 Cuma günü ekranla gelecek olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 24 gündür kayıp olan Fazile Evran'ın bulunması, kadınları dolandıran türkücü Cüneyt'in Safiye Hanım'a arabasını ve parasını vermesinin ardından olaylar silsilesinin devam edeceği öngörülüyor.

Öte yandan programın dünkü bölümünde şunlar kaydedildi:

"Ekin Gökçe'nin ölümü... Arkadaşı kasten öldürme suçundan tutuklandı. Müge Anlı, sorgu işlemlerinin tamamlandığını, üç şüphelinin hakim karşısına çıktığını, Tolga'nın reddettiğini, "ben cinayet işlemedim, Ekin beni vurdu" dediğini, mahkemenin delilleri göz önünde bulundurduğunu, Tolga'nın kasten öldürme suçundan kapalı cezaevine gönderildiğini, iki arkadaşın serbest bırakıldığını söyledi. 16 yaşındaki Fazile Evran 24 gündür kayıp. Müge Anlı, Fazile'nin babası Metin Bey'in söylediklerini hatırlatıp Zonguldak ilçe jandarmasının dün Tugay Bey'in babasının evine baskın yaptığını ama Fazile'ye ulaşılamadığını, Tugay Bey'in annesinin evine de arama yapıldığını, tüm aile bireylerinin haberimiz yok dediğini aktardı. Türkücü sevgili arabasıyla geldi. Müge Anlı, Cüneyt Bey'in geldiğini açıkladı. Cüneyt Bey elinde para ve yanında araba ile stüdyo kapısında görüldü. Safiye Hanım ağlamaya başladı. Cüneyt Bey stüdyoya geldi ve 50.000 TL arabanın değeri olduğunu, 80.000 TL de nakit para getirdiğini söyledi. Beşiktaş'tan noter Kamuran Hanım stüdyoya geldi. Cüneyt Bey, arabanın devri için belgeleri imzaladı. Müge Anlı, Avukat Hayati Bey'in de bu iş ile ilgileneceğini söyledi. Bir mektupla ortadan kayboldu. Sevda Kılıç nerede?"

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE BUGÜN 3 ARALIK 2021 CUMA

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 3 ARALIK 2021 CUMA FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT FULL, TEK PARÇA İZLE