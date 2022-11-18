ATV'nin hafta içi her gün saat 10.00'da ekranlara gelen sevilen sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine gündemi belirlemeye devam ediyor. Faili meçhul cinayetler ve aydınlatılamayan olayların konuşulup araştırılarak çözüme bağlandığı program 18 Kasım 2022 Cuma gününde ekrana geldi. Programı canlı olarak izlemek isteyenler için ATV canlı yayın Müge Anlı izle | Müge Anlı bugünkü programı izle full, tek parça 18 Kasım 2022 Cuma haberimizde...

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programını izlemek isteyenler için canlı yayın linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ PROGRAMI İZLE FULL, TEK PARÇA 18 KASIM 2022 CUMA

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programını 18 Kasım 2022 Cuma gününde full, tek parça olarak izlemek isteyenler için YouTube linki haberimizde...

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ PROGRAMI İZLE FULL, TEK PARÇA 18 KASIM 2022 CUMA

MÜGE ANLI FULL TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI'DA HANGİ OLAY KONUŞULDU?

Müge Anlı ile Tatlı Ser programının 18 Kasım 2022 Cuma günü ekrana gelen bölümünde Manisa'daki Abdullah Ergin cinayeti masaya yatırıldı. Abdullah Ergin'in kızı ve eski eşi karşı karşıya getirildi.

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Sakarya'da 43 yaşındaki Erdal Sarıkız'a 9 gündür ulaşılamaması da programda işlenen diğer bir konuydu.