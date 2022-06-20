Yıldız Hülya Bilban-Ömer Aydın'ın yönetmenliğini üstlendiği Sevmek Zamanı bu akşam başlıyor. ATV ekranlarında yayınlanacak olan diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde yer alan ATV canlı yayın Sevmek Zamanı 1. bölüm full, tek parça izle | Sevmek Zamanı ilk bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

ATV CANLI YAYIN SEVMEK ZAMANI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SEVMEK ZAMANI İLK BÖLÜM YOUTUBE

Azimli ve başarılı üniversite öğrencisi Firuze'nin hayatı, vapurda gizemli bir adamla tanışınca birdenbire değişir. Firuze kendini dolu dizgin bir aşk hikayesinin kahramanı olarak bulurken, ailesinin geçmişi yıllar sonra yeniden karşısına dikilir.

Yaşadığı saf ve tutkulu aşk, onu üzen gerçeklerden kaçabildiği tek sığınağı olmuşken, Firuze aşık olduğu adamın büyük sırrından habersizdir Bu sır gün ışığına çıktığında artık kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacak, Firuze'nin sınavı asıl bundan sonra başlayacaktır.

SEVMEK ZAMANI 1. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN SEVMEK ZAMANI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SEVMEK ZAMANI İLK BÖLÜM YOUTUBE

Sevmek Zamanı dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

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