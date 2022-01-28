Sinegraf imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay'ın yer aldığı Yalnız Kurt dizisinin ilk bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Yalnız Kurt 1. bölüm full, tek parça izle | Yalnız Kurt ilk bölüm Youtube izle linklerine yer verdik...

ATV CANLI YAYIN YALNIZ KURT 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YALNIZ KURT İLK BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Altay, hayatını "Kurdoğlu" namıyla, kafes dövüşleri yaparak kazanmaktadır. Esra, mekanda silahların patladığı bir gece, kaçıp küçük kızına kavuşmak için Altay'dan yardım ister! Çocuğun hayatının tehlikede olduğunu duyan Altay, tereddütsüz kabul eder.

Yasadışı dövüş kulübünün sahibi, Esra'nın da sevgilisi olan Doğan peşlerine düşer. Altay, Esra'ya yardım için adım attığı anda, kendi geçmişine de uzanan yeni yolculuğa çıkmış olur. Efsanelerden 1950'lerin Türkiye'sine ve oradan da günümüze ulaşan bu yolculuğunda Altay'a, ormanda bir kulübede tek başına yaşayan "ihtiyar", Davut Bahadır yol gösterecektir.

YALNIZ KURT 1. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN YALNIZ KURT 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YALNIZ KURT İLK BÖLÜM YOUTUBE İZLE