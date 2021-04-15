ATV canlı yayınında Nihat Hatiopoğlu'na zor soru! Kripto para ile hacca gidilir mi?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ATV ekranlarında boy gösteren Nihat Hatipoğlu vatandaşların merak ettiği soruları 'Nihat Hatipoğlu ile İftar' programında yanıtlıyor. Bu kapsamda sosyal medya fenomeni Selçuk Büyük programa annesi ile birlikte İstanbul'dan katılarak kripto paralara ilişkin sorusu sordu.

Büyük, Hatipoğlu'na "Kripto paralardan kazanılan paralarla hacca veya umreye gidebilir miyim, günah mıdır?" sorusunu yöneltti.

Hatipoğlu ise temkinli şekilde şu cevabı verdi:

" Kripto para konusunda gönülden caizdir, sakıncası yoktur demiyorum. Borsa biraz farklı çünkü, borsada bir değer var görüyorsunuz. Ele dokunur ne olduğu belli olan bir sistem var. Kripto para, bitcoin benzeri şeyler konusu doğrusu gönülden hiçbir bir sakıncası yok, hemen oynayın diyemiyorum ama haram konusunu kullanmakta da tereddütlü davranıyorum. En azından uzak durulması kanaatim var. Ben içinde olmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü sabit olmayan olmayan bir para var ortada. Hepsi internet üzerinden oynamaya devam ediyor. Endişeliyiz bu konuda. Uzak durmanızdan yanayım ama haramdır da demiyorum"

İşte o video;