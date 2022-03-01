Hallaç ne demek, TDK'ya göre Hallaç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Aksesuar Şefi (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıBaba dizisi, baba rekor kırdı! Reytingler alt üst olurken, Büşra ve İlhan yakıştırması seyircinin gönlünü fethetti!Son dakika| Beşiktaş'tan Alexander Sörloth açıklaması: Haberlerin gerçekle ilgisi yokturTV8 Survivor All Star 35. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeTRT 1 Masumlar Apartmanı 60. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle YoutubeFOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 21. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle YoutubeKanal D Üç Kız Kardeş 2. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle YoutubeATV Destan 13. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle YoutubeBakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası vereceği müjdeler belli oldu! Maskeler kalkıyor mu? Gözler kritik saatte...
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. ATV Destan 13. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

ATV Destan 13. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

Salı akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Batuga, Temur'un ve Saltuk'un tüm ısrarlarına rağmen tek başına kaçıp kurtulmayı reddeder. Diziyi izlemek isteyenler için haberimizde ATV Destan 13. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

ATV Destan 13. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

Bozdağ Film imzalı, yönetmenliğini ilk olarak Emir Khalilzadeh, sonrasında Fethi Bayram ve Metin Günay'ın üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Destan dizisi 13. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde Batuga'nın ve Akkız'ın umutları büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Dün akşam ekrana gelen son bölümü izlemek isteyenler, haberimizde verdiğimiz ATV  Destan 13. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

ATV Destan 13. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

ATV DESTAN 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | DESTAN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Batuga, Temur'un ve Saltuk'un tüm ısrarlarına rağmen tek başına kaçıp kurtulmayı reddeder. Batuga, zindanda kilitli olan Akkız'ı ardında bırakmayacaktır, ya birlikte yaşayacaklardır ya da birlikte öleceklerdir. Ayrıca Batuga, babasının bu sefer Kağanlığı mı babalığı mı seçeceğini görmek zorundadır.

ATV Destan 13. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

Hatta umutludur da. Batuga'nın ve Akkız'ın umutları büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Yargılanma sırasında çok başarılı bir savunma yapmalarına rağmen, Alpagu Han bir kez daha evladını değil töreyi seçer. Batuga çocukken kurtulduğu yay kirişine bu sefer yenik düşecek midir yoksa avcunda kanla doğan bir Han oğlunu öldürmek o kadar kolay değil midir?

ATV DESTAN 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

DESTAN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

ATV Destan 13. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT