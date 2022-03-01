Bozdağ Film imzalı, yönetmenliğini ilk olarak Emir Khalilzadeh, sonrasında Fethi Bayram ve Metin Günay'ın üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Destan dizisi 13. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde Batuga'nın ve Akkız'ın umutları büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Dün akşam ekrana gelen son bölümü izlemek isteyenler, haberimizde verdiğimiz ATV Destan 13. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

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Batuga, Temur'un ve Saltuk'un tüm ısrarlarına rağmen tek başına kaçıp kurtulmayı reddeder. Batuga, zindanda kilitli olan Akkız'ı ardında bırakmayacaktır, ya birlikte yaşayacaklardır ya da birlikte öleceklerdir. Ayrıca Batuga, babasının bu sefer Kağanlığı mı babalığı mı seçeceğini görmek zorundadır.

Hatta umutludur da. Batuga'nın ve Akkız'ın umutları büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Yargılanma sırasında çok başarılı bir savunma yapmalarına rağmen, Alpagu Han bir kez daha evladını değil töreyi seçer. Batuga çocukken kurtulduğu yay kirişine bu sefer yenik düşecek midir yoksa avcunda kanla doğan bir Han oğlunu öldürmek o kadar kolay değil midir?

ATV DESTAN 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

DESTAN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE