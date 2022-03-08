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ATV Destan 14. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

Salı akşamlarına damga vuran Destan dizisinin son bölümünü kesintisiz izlemek isteyenler için haberimizde ATV Destan 14. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik.

ATV Destan 14. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

"Anlamam gerek. İçinde asi bir çapulcu mu saklar, avucunda kan pıhtısıyla doğan bir Han mı?"
Çinli Taizu'nun şeytanın aklına gelmeyecek oyunu nedir? ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisinin son bölümünü izlemek isteyenler için haberimizde ATV Destan 14. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ATV DESTAN 14. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | DESTAN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Batuga ve Akkız'ın küçük göçer obasını basan Alpagu Han Sırma'yı vurduktan sonra alplarına saldırı emri verir ancak Batuga ve Akkız böyle bir saldırıya hazırlıklıdırlar. Bozkır'da yıllarca tuzak kurup Gök kervanlarını yağmalayan Akkız, şimdi de kendilerini Gök Hanlığı'na karşı savunmak için bir tuzak kurmuştur.

ATV Destan 14. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

Alpagu Han bu tuzağa düşer ve Batuga ile pazarlık yapmak zorunda kalır ancak Alpagu Han tuzağa düşmeyi fırsata çevirir ve yeni düşmanını tanımak için pazarlık şartları gerçekleşene kadar onların rehini olmayı teklif eder.

ATV Destan 14. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

Bu zorunlu konukluk, baba oğul arasında müthiş bir sinir savaşı başlatır. Batuga ve Akkız'ın pazarlık için istedikleri şeyler, hem Ulu Ece'yi hem Taizu'yu çok sinirlendirir. Bulduğu yol ise, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yoldur. Şimdi Batuga ve Akkız'ın sadece kendilerini değil, bütün Türkeli'ni kurtarmaları gerekmektedir.

ATV DESTAN 14. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

DESTAN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

ATV Destan 14. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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