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ATV Destan 4. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle

Salı günleri izleyici karşısına çıkan Destan 4. bölümüyle ATV ekranlarına geliyor. Akkız'ın Gök Saray'daki kölelik günleri başlamıştır. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV Destan 4. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik...

ATV Destan 4. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle

Ebru Şahin'in başrolünde olduğu Destan dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Akkız'ın başına gelecekleri merak edenler ve diziyi kaçırmadan internetten izlemek isteyenler için haberimizde ATV Destan 4. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ATV DESTAN 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE |  DESTAN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Destan'ın dördüncü bölümünde Akkız'ın Gök Saray'daki kölelik günleri başlamıştır. Tenine dağlanan damgaya rağmen köle olmayı kabul etmeyen Akkız, Alpagu Han'ı öldürüp Gök Saray'dan kaçmaya and içer ve planını uygulamaya koyulur.

ATV Destan 4. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle

Ulu Ece, kendisine Kuma Hatun Tılsım'ı hatırlatan Dağ kızlarını doğduklarına pişman etmeyi kafasına koymuştur. Üst üste yapılan haksızlıkların sonucunda, Akkız kendisini Temur Tegin'in karşısında bulur.

Batuga ise, Akkız'ı Ulu Ece'nin eziyetlerinden korumak ve saraydan kaçırmak için canhıraş bir uğraşın içine girer. Alpagu Han yarasının ateşine rağmen tahtına dönmüş, onu öldürmeye çalışan okçunun peşine düşmüştür. Alpagu Han'ın soruşturması adım adım Saltuk ve Çolpan'a, dolayısıyla Akkız'a yaklaşmaktadır.

ATV DESTAN 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE 

DESTAN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

ATV Destan 4. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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