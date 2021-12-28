Psikoteknik belgesi nedir? Nasıl alınır? Psikoteknik raporu zorunlu mu?İstanbul yeni yıl kutlamalarına hazır! Yılbaşı gecesi toplu taşıma araçları 24 saat hizmet verecekMilli Piyango bilet sorgulama | 31 Aralık 2022 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuçları2022 Doğuş Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201210279Galatasaray'da böcek alarmı! Burak Elmas'ın odasında dinleme cihazı bulunduTRT 1 Masumlar Apartmanı 53. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm Youtube izleATV Destan 6. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izleFOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 13. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm Youtube izle2022 Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201110226Yılbaşı menüsü için meze tarifleri 2022 | Parmak yediren, en güzel meze tarifleri
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. ATV Destan 6. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle

ATV Destan 6. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle

ATV'nin sevilen dizisi Destan'ın 6. bölümünde Akkız canını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelecek. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV Destan 6. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik.

ATV Destan 6. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle

Son bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Destan 6. bölümüyle ATV ekranlarına geliyor. Bir yazgının iki yarısı olan Akkız ve Batuga, iki ayrı yola sürüklenirler. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV Destan 6. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik...

ATV DESTAN 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | DESTAN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

'Destan'ın altıncı bölümünde Akkız'ın pençe olduğunu bilen Müslüman Arap çocuğu yakalayan Balamir, Batuga ile Kırçiçek'in nişan toyunda çocuğu ortaya çıkarır ve Alpagu Han'ın direğe yanlış suçluyu astığını davetli tüm boy beylerinin öğrenmesini sağlar. Balamir'in bu hamlesi, Alpagu Han'ı tahtını, Akkız'ı ise canını kaybetmekle karşı karşıya getirir.

ATV Destan 6. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle

Alpagu tahtını sağlama almak için çok akıllıca bir hamle yapar ama Akkız, Batuga'nın Yaman'a açtırdığı gizli geçitten kaçmak zorunda kalır. Bir yazgının iki yarısı olan Akkız ve Batuga, iki ayrı yola sürüklenirler. Batuga acısını yüreğine gömüp tek başına Kaya'nın akıl oyununa karşı oyun kurarak Müslüman çocuğu kurtarmaya çalışır. Bütün Gök'ün peşinde olduğu Akkız ise Batuga dahil herkesi çok şaşırtan bir hamle yapar.

ATV DESTAN 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

DESTAN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

ATV Destan 6. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT