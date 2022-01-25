TV8 Survivor All Star 9. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm Youtube izleFOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 16. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm Youtube izle26 Ocak 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 26.01.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranıPlastik Teknolojisi Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıTRT 1 Masumlar Apartmanı 55. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm Youtube izleEmre Belözoğlu'ndan İlhan Palut'a transfer çalımı! Beşiktaş'ın yıldızı Başakşehirli oluyor!ATV Destan 8. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izleEkrem İmamoğlu, "Kimseyi takmıyorum, bildiğimi okuyorum. Yediğim yemek, karla mücadele kadar önemli” dedi, mağdur vatandaş şaştı kaldı!Astrolojide 0 derece ne demek, ne anlama gelir? Sıfır derecedeki gezegenlerin konumlarıKYK misafir öğrenci ücreti 2022 | KYK misafir öğrenci ücreti ne kadar 2022?
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. ATV Destan 8. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle

ATV Destan 8. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle

ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisi 8. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu bölümde Akkız ve Batuga, iyileşmesi için Alpagu Han'ı Dağ'a götürür. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV Destan 8. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle

ATV Destan 8. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle

Salı akşamlarına damga vuran dizilerden olan Destan 8. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen dizinin yeni bölümünde Alpagu Han ile Akkız'ı bir yandan yakınlaştırırken, bir yandan da açığa çıkan sırlarla çok sancılı bir süreç başlar. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV Destan 8. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik...

ATV Destan 8. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle

ATV DESTAN 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | DESTAN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Akkız ve Batuga, iyileşmesi için Alpagu Han'ı Dağ'a götürür. Kün Ata yarasına şifa olurken Alpagu Han da ruhuna şifa arar. Bu şifa yolculuğu, Alpagu Han ile Akkız'ı bir yandan yakınlaştırırken, bir yandan da açığa çıkan sırlarla çok sancılı bir süreç başlar.

Alpagu'nun iyileşebilmek için yurdu terk etmesini fırsat bilen Balamir, bir gece baskınıyla sarayı ve yönetimi ele geçirir. Batuga ise, daha Çift Başlı Kurt olma yolculuğunun başındayken Dağ ile Gök'ü ortak bir amaç etrafında birleştirmeyi başarır.

ATV Destan 8. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle

Ancak Balamir'e karşı yaptığı pamuk ipliğine bağlı planın başarılı olabilmesi için çok büyük bir taviz vermek zorunda kalacaktır. Dağ ve Gök, Balamir'e karşı var güçleriyle mücadele ederken, asıl büyük tehlike yavaş yavaş yaklaşmaktadır: Çin!

ATV DESTAN 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

DESTAN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

ATV Destan 8. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT