Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle izleyiciyle buluşan, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu'nun ve yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün yaptığı Gül Masalı dizisi 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diziyi izlemek isteyenler haberimizde bulunan 'ATV Gül Masalı 2. bölüm full, tek parça izle | Gül Masalı son bölüm izle Youtube' linklerine ulaşabilir...

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Annesinin mezarının Isparta'da olduğunu öğrenen Gonca, duygusal olarak zor bir sınavdan geçerken, aynı zamanda geçmişiyle yaşayacağı büyük hesaplaşmanın ilk adımını da atmış olur. Fatma'nın şartını kabul edip annesinin mirasına sahip çıkmakla, İstanbul'a dönmek arasında kararsız kalır. Gonca'nın Isparta'ya gelişi, Atabeyleri de harekete geçirir. Gonca'nın gelişiyle, karanlık sırların açığa çıkması ihtimali onları korkutur. Kızının öğrendiği gerçeklerle korktuğu başına gelen Tahir, kızını dönmeye ikna etmek için Isparta'ya geldiğinde, baba kız arasında büyük bir yüzleşme yaşanır.

Bir yandan kafasındaki sorulara cevap bulmaya çalışırken, diğer yandan Toprak'ın yakın ilgisi ve desteğiyle de karşılaşır. Bu ilgi ve destek sayesinde, Toprak ve Gonca arasında sıcak bir samimiyet oluşur. Ancak Toprak'ın, Gonca'nın etrafındaki varlığını kabullenemeyen Arda'nın yaptığı hamle, Gonca'yı şüpheye düşürür.

ATV GÜL MASALI 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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