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ATV Gül Masalı 2. bölüm full, tek parça izle | Gül Masalı son bölüm izle Youtube

ATV'nin yeni dizisi Gül Masalı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Annesinin mezarının Isparta'da olduğunu öğrenen Gonca, duygusal olarak zor bir sınavdan geçerken, aynı zamanda geçmişiyle yaşayacağı büyük hesaplaşmanın ilk adımını da atmış olur. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizden ATV Gül Masalı 2. bölüm full, tek parça izle | Gül Masalı son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

ATV Gül Masalı 2. bölüm full, tek parça izle | Gül Masalı son bölüm izle Youtube

Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle izleyiciyle buluşan, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu'nun ve yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün yaptığı Gül Masalı dizisi 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diziyi izlemek isteyenler haberimizde bulunan 'ATV Gül Masalı 2. bölüm full, tek parça izle | Gül Masalı son bölüm izle Youtube' linklerine ulaşabilir...

ATV Gül Masalı 2. bölüm full, tek parça izle | Gül Masalı son bölüm izle Youtube

ATV GÜL MASALI 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | GÜL MASALI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Annesinin mezarının Isparta'da olduğunu öğrenen Gonca, duygusal olarak zor bir sınavdan geçerken, aynı zamanda geçmişiyle yaşayacağı büyük hesaplaşmanın ilk adımını da atmış olur. Fatma'nın şartını kabul edip annesinin mirasına sahip çıkmakla, İstanbul'a dönmek arasında kararsız kalır. Gonca'nın Isparta'ya gelişi, Atabeyleri de harekete geçirir. Gonca'nın gelişiyle, karanlık sırların açığa çıkması ihtimali onları korkutur. Kızının öğrendiği gerçeklerle korktuğu başına gelen Tahir, kızını dönmeye ikna etmek için Isparta'ya geldiğinde, baba kız arasında büyük bir yüzleşme yaşanır.

ATV Gül Masalı 2. bölüm full, tek parça izle | Gül Masalı son bölüm izle Youtube

Bir yandan kafasındaki sorulara cevap bulmaya çalışırken, diğer yandan Toprak'ın yakın ilgisi ve desteğiyle de karşılaşır. Bu ilgi ve destek sayesinde, Toprak ve Gonca arasında sıcak bir samimiyet oluşur. Ancak Toprak'ın, Gonca'nın etrafındaki varlığını kabullenemeyen Arda'nın yaptığı hamle, Gonca'yı şüpheye düşürür.

ATV GÜL MASALI 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

GÜL MASALI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

ATV Gül Masalı 2. bölüm full, tek parça izle | Gül Masalı son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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