Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un paylaştığı Hakim dizisinde İdealist ve dürüst bir Hâkim, oğlunun suça karışmasının ardından, onu koruyabilmek için amansız bir savaşa girer. Dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan ATV Hakim 2. bölüm full, tek parça izle | Hakim son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

ATV HAKİM 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | HAKİM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

İdealist ve dürüst bir Hâkim, oğlunun suça karışmasının ardından, onu koruyabilmek için amansız bir savaşa girer.

Hâkim Ömer Arif Derman, karısının ani ölümünden sonra, oğlu Ozan'la kendine yeni bir dünya kurmaya çalışmaktadır. Bu dünya Ozan'ın kaza sonucu birini öldürmesiyle alt üst olur…

Ömer Arif, oğlu Ozan'ı korumak için, bugüne kadar inandığı tüm ilkelerinden vazgeçmek zorunda kalır. Zira Ozan'ın ölümüne neden olduğu genç, bir Mafya liderinin oğludur.

Oğlunun hayatının tehlikede olması, Ömer Arif Derman'ı bambaşka bir adama dönüştürecek; oğlunu kurtarmak için gireceği savaşta, sadece kendini değil, sevdiklerini de ateşe atacaktır...

HAKİM 2. BÖLÜM İZLE

ATV HAKİM 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

HAKİM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE