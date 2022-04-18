Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un paylaştığı Hakim dizisi 3. bölümüyle ATV ekranlarına geliyor. Dizinin yeni bölümünde Şantajcı, hâkimden para koparmaya çalışır. Bu gizemli kişinin peşine düşen Ömer Arif, kendini beklenmedik bir durumun içinde bulacaktır. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde ATV Hakim 3. bölüm full, tek parça izle | Hakim son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

ATV HAKİM 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | HAKİM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Ömer Arif, aldığı tehdit telefonuyla altüst olur. Şantajcı, hâkimden para koparmaya çalışır. Bu gizemli kişinin peşine düşen Ömer Arif, kendini beklenmedik bir durumun içinde bulacaktır.

Ozan'ın şüpheli ve garip tavırları Deniz'in dikkatini çeker. Onun gerçekte kim olduğunu sorgulaması, Ozan'ın Deniz'den uzaklaşmasına neden olacaktır.

Azem, oğlunun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamaya kararlıdır. Bu uğurda Ömer Arif ve Yasemin ile görüşür, aklındaki sorulara yanıt arar. Azem yakaladığı ipucu sayesinde gerçeğe bir adım daha yaklaşacaktır.

ATV HAKİM 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

HAKİM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE