Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un paylaştığı Hakim dizisinin yeni bölümünde Ozan Deniz'le barışmaya çalışırken gerçekleri öğrenen Ceren'in de aklı karışmıştır. Ozan'ı ihbar etmekle etmemek arasında ince bir çizgide gidip gelmeye başlar... Diziyi izlemek isteyenler haberimizde bulunan ATV Hakim 5. bölüm full, tek parça izle | Hakim son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

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Ozan'ın suçunu itiraf etmek istemesi Ömer Arif'i köşeye sıkıştırır. Durumu kurtarmak için yalanların içinde iyice boğulmaya başlar... Ozan Deniz'le barışmaya çalışırken gerçekleri öğrenen Ceren'in de aklı karışmıştır. Ozan'ı ihbar etmekle etmemek arasında ince bir çizgide gidip gelmeye başlar... Gülbahar, Azem'le başa çıkamazken oyuna eskilerden birini dahil etmeye karar verir.

Bu güçlü isim Gülbahar'ın yanında yer alıyormuş gibi görünür. Fakat o tarafta işler daha da kızışacaktır... Azem ise oğlunu öldüren katilin peşindedir. Adım adım izleri takip eder... Vardığı noktada hiç beklemediği biriyle karşı karşıya kalır... Hakim Ömer Arif... Büyük bir hesaplaşma onları beklemektedir. Ömer artık açığa çıkmıştır. Şimdi ise tek amacı oğlu Ozan'ı bu büyük tehlikeden uzak tutmaktır.

ATV HAKİM 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

HAKİM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE