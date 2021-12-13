Pazartesi akşamları izleyici karşısına geçen Kalp Yarası dizisinin 24. bölümü merak ediliyor. Yaman ve Hande, Sancakzade Konağı'na girme planları yaparken Zümrüt'ün yaptığı bir hamlenin her şeyi değiştireceği yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV Kalp Yarası 24. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ATV KALP YARASI 24. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KALP YARASI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Ayşe'nin tehlikede olduğunu duyan Ferit soluğu Şahin'in çiftliğinde alır. Ayşe'yi koruyabilmek için ortalığı ayağa kaldıran Ferit, Mirza ve Şahin engeline takılır. Ayşe ise Ferit'in çekimine kapılmaktan kendini alıkoyamaz Bu yakınlaşma Ferit ve Ayşe'yi hayatlarıyla ilgili önemli bir karar almaya iter.

Yaman ve Hande, Sancakzade Konağı'na girme planları yaparken Zümrüt'ün yaptığı bir hamle her şeyi değiştirir. Diğer tarafta Betül, Yaman'ı kaybetmemek için büyük bir savaş verir. Hüseyin'in teklifiyle kuşkuya düşen Azade'yi zor bir süreç beklemektedir. Hüseyin'in ise eline geçen kozla durmaya niyeti yoktur.

ATV KALP YARASI 24. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KALP YARASI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE