Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları1 Ocak 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?ATV canlı yayın Müge Anlı ile Tatlı Sert izle bugün | 1 Şubat 2022 Müge Anlı full, tek parça izle YouTubeFOX TV Yasak Elma 129. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm Youtube izleGünlük burç yorumları 1 Ocak 2022 Salı | Koçlar, yeni başlangıçlara hazır olun! Balık, ince eleyip sık dokuman lazım!Yasama Kurulu ne demek, TDK'ya göre Yasama Kurulu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Milyonları ilgilendiren karar: Kademeli elektrik tarifesinde değişiklik! EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: 150 kilovattan 210 kilota çıkarıldı!Sosyal Hizmet Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıAltın fiyatlarında rüzgar tersine döndü! Gram altın çakıldıkça çakılıyor! Yatırım yapacaklar kuyumcu önünde sıra oldu! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları1 Şubat 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. ATV Kalp Yarası 29.bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izle YouTube

ATV Kalp Yarası 29.bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izle YouTube

ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, 29. bölümüyle ekrana geldi. Ferit, babasının ölümünü araştırmaya başlarken Yaman ise öldüğü sandığı annesinin ortaya çıkması ile büyük şok yaşamıştır. Diziyi izlemek isteyenler için ATV Kalp Yarası 29.bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izle YouTube haberimizde...

ATV Kalp Yarası 29.bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izle YouTube

Başrollerine Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in yer aldığı ATV'nin Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Kalp Yarası 29. bölümüyle ekrana gelecek. 32. bölümüyle ekrana veda edecek olan dizide heyecan her bölüm artarken Ferit, babasının ölümünü araştırmaktadır. Ferit'in annesi 'Azade Sancakzade" polis tarafından sorgulanırken neler olacağı ise merak ediliyor. Diziyi izlemek isteyenler için ATV Kalp Yarası 29.bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izle YouTube haberimizde... 

ATV Kalp Yarası 29.bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izle YouTube

ATV KALP YARASI 29.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KALP YARASI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Ferit babasının katilini bulmaya çalışırken Ayşe, Sancakzade Konağı'nı yerinden oynatacak bir itirafta bulunur. Konakta kontrolü sağlamaya çalışan Ferit, ağabeyini karşısına almaktan çekinmez. Sessiz telefonlar alan Vedia gizemli davranırken, onu rahatsız eden sır Yaman'ı paramparça eder.

Herkesin önce kendisiyle sonra da geçmişiyle yüzleştiği konakta gerçekler su yüzüne çıkacak mı?

 KALP YARASI 29.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KALP YARASI DİZİSİ BÖLÜMLERİ

KALP YARASI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

ATV Kalp Yarası 29.bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izle YouTube

KALP YARASI DİZİSİ

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.

ATV Kalp Yarası 29.bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izle YouTube

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT