Süreç Film imzalı, ilk bölümü 28 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yıldız Hülya Bilban’ın oturduğu, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad üçlüsünün yazdığı, Kalp Yarası dizisi, 31 .bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ayşe'yi bulmaya çalışan Ferit, adeta delirmek üzeredir, bu süreçte hiç beklemediği şekilde Yaman yanında olmaktadır. Hande ise herkesin bilmemesi gereken bir gerçeği gizlemek için her yolu denemektedir. Dizinin final bölümü öncesi ATV Kalp Yarası 31. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izle Youtube haberimizde...

ATV KALP YARASI 31. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KALP YARASI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Babasının katiline adım adım yaklaşan Ferit, Ayşe'nin kaybolmasıyla büyük bir şok yaşar. Ferit'in yaşadığı bu zor durum Yaman'daki geçmiş travmaları tetikler.

Yaman'ı kaybedeceğini sezen Hande ise, hiç düşünmeden aldığı bir kararla kendini ve tüm Sancakzade Konağı'nı geri dönüşü olmayan bir yola sürükler.

ATV KALP YARASI 31. BÖLÜM İZLE

ATV KALP YARASI 31. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

KALP YARASI SON BÖLÜM İZLE