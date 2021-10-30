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ATV Kardeşlerim 26.bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm izle YouTube

Kardeşlerim dizisinin 26.bölümünde Akif'i bitirmek isteyen Nebahat ve Suzan hamlelerini yaptılar. Babasının baskılarına direnen Doruk, tek başına çabalamaya devam ederken Ömer, Emel'in biletini çalan halası Safiye'yi polise şikayet etti. Yine birçok olayın yaşanacağı dizinin bölümünü izlemek isteyenler için ATV Kardeşlerim 26.bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm izle YouTube haberimizde...

ATV Kardeşlerim 26.bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm izle YouTube

Anne ve babasını kaybettikten sonra zorlu hayat şartlarıyla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışan dört kardeş Kadir, Ömer, Asiye ve Emel'in çevresinde gelişen olayları konu edinen Kardeşlerim dizisi yayınlandığı günlerde izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. İkinci sezonuyla ekrana gelen ve reytingleri alt üst eden dizi 26.bölümüyle ekranlara gelecek. Bu kapsamda dizinin 26.bölümünde Ömer, büyük ödülü kazanan Emel'in biletini alan Safiye'yi polise şikayet etti. Bunun yanında Doruk, tek başına yaşamak için işe girer ancak Oğulcan'la birlikte başını belaya sokar. Entrikaların bol olacağı dizinin 26.bölümünü izlemek isteyenler için ATV  Kardeşlerim 26.bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm izle YouTube haberimizde... 

ATV canlı yayın Kardeşlerim 26.bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm izle YouTube

ATV  KARDEŞLERİM 26.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Doruk, Akif'in tüm baskısına rağmen kendi ayakları üzerinde durmak için çabalarken, Ömer çekiliş parasını alan Şengül'e çok öfkelenmiştir. Nebahat'ın, Suzan'ı şaşırtacak bir teklifte bulunması hiç beklenmedik sonuçlar doğururken, Kadir de Melisa'yı şaşırtan bir hamle yapar. Harika'ya jest yapmak için daha çok para kazanmak isteyen Oğulcan bulaştığı işin gerçek yüzünden habersizdir.

ATV KARDEŞLERİM 26.BÖLÜM

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KARDEŞLERİM 25. BÖLÜM FULL İZLE 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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