Annesini, babasını ve abisini kaybettikten sonra zorlu hayat şartlarıyla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışan üç kardeş Ömer, Asiye ve Emel ile çevresinde gelişen olayları konu edinen Kardeşlerim dizisi yayınlandığı günlerde izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. İkinci sezonuyla ekrana gelen ve reytingleri alt üst eden dizi 38.bölümüyle ekranlara geldi. Bu kapsamda dizinin 38.bölümünü izlemek isteyenler için ATV Kardeşlerim 38.bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm izle YouTube haberimizde...

ATV KARDEŞLERİM 38.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

ATV'de ekranlara gelen Kardeşlerim dizisinin 38.bölümünde yaşanan olayların özeti şöyle:

"Eren ailesi fertleri, hafızasını kaybeden Şengül'e kim olduğunu hatırlatmaya çalışırken, bir yandan da evi geçindirebilmek için çareler ararlar. Suzan'daki sürpriz değişim, Akif'in gerilmesine neden olurken, Resul ile Ayla cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanır. Yeni bir işe başlayan Ömer, üzüleceği bir durumla karşılaşırken; herkes için gittikçe büyük bir tehdit haline gelen Tolga, Cemile'yi yeni kararlar almak durumunda bırakır. Okulun dönem sonu partisinde ise, tüm çocukları korku dolu bir gece beklemektedir."

ATV KARDEŞLERİM 38.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

KARDEŞLERİM DİZİS OYUNCULARI | KARDEŞLERİM DİZİSİ HAKKINDA BİLGİ

Yapım: NGM Media

Yapımcı: Nazlı Heptürk

Yönetmen: Serkan Birinci

Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike)