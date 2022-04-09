"Belki bir gün lazım olur diye; kıyıya köşeye biraz mutluluk saklamalıydık…" NG Medya yapımı imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan Kardeşlerim dizisinin 47. bölümü 9 Nisan Cumartesi günü ATV izleyicisinin karşısına çıktı Diziyi izlemek isteyenler için ATV Kardeşlerim 47. bölüm full, tek parça izle, Kardeşlerim son bölüm full izle Youtube linki haberimizde...

ATV KARDEŞLERİM 47. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KARDEŞLERİM SON BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Kaan ve Süsen, ağır yaralı bir halde hastaneye kaldırılırken, hastane koridorunda Akif ve çocukların gergin bekleyişi başlar. Babasından kalan hisseleri yönetecek olan Berk; annesini de yanına alarak, şirkete giderken, Oğulcan da Ömer'le beraber ailelerini geçindirebilmek için yeni bir iş kurar. Gönül'ü Orhan'dan uzak tutmak için ilk adımını atan Şengül, farkında olmadan hayatının en büyük hatasını yapar.

ATV KARDEŞLERİM 47. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KARDEŞLERİM 47.BÖLÜM İZLE YOUTUBE

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE