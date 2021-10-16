Anne ve babasını kaybettikten sonra zorlu hayat şartlarıyla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışan dört kardeş Kadir, Ömer, Asiye ve Emel'in çevresinde gelişen olayları konu edinen Kardeşlerim dizisi yayınlandığı günlerde izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yeni sezonda da büyük beklentilerle başlayan ve reytingleri alt üst eden dizi 24.bölümüyle ekranlara gelecek. Geçtiğimiz bölümde barışan Asiye ve Doruk yeni bölümde tekrar ayrıldı. Cemile'yi Kadir'in yanından uzaklaştırmak isteyen Melisa kendisinden beklenmeyen adımlar atarken, Kadir ise ABD'ye gidecek olan Ömer için çokça çalışmaktadır. Bu kapsamda heyecan dolu bölümü izlemek isteyenler için ATV Kardeşlerim dizisi 24. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm izle YouTube haberimizde...

ATV KARDEŞLERİM DİZİSİ 24. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Abisinin başına gelen olayla ilgili öğrendiği gerçekler Asiye'yi büyük bir açmaza sokarken, Doruk'la olan ilişkisini de kopma noktasına getirir. Cemile'nin Kadir'le yakınlaşmasını engellemek isteyen Melisa, ipleri gerecek bir plan yapar. Orhan'ın tedavisinde beklenmedik gelişmeler yaşanırken, Ömer'in eline geçen fırsatı değerlendirebilmesi için hem kendisi hem de abisi Kadir'in gece gündüz demeden çalışması gerekir. Doruk, kendisine yardım etmek isteyen Kaan'ın asıl amacını öğrendiğinde çılgına döner ve hiç ummadığı bir sürprizle karşı karşıya kalır.

ATV CANLI YAYIN KARDEŞLERİM DİZİSİ 24. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE

KARDEŞLERİM 24.BÖLÜM YOUTUBE FULL İZLE