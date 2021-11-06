Anne ve babasını kaybettikten sonra zorlu hayat şartlarıyla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışan dört kardeş Kadir, Ömer, Asiye ve Emel'in çevresinde gelişen olayları konu edinen Kardeşlerim dizisi yayınlandığı günlerde izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. İkinci sezonuyla ekrana gelen ve reytingleri alt üst eden dizi 27.bölümüyle ekranlara gelecek. Doruk ve Oğulcan'ın nezarete düştüğü bölümde Ömer'in isimlerini verdiği hırsızlar evi bastılar. Kaan'ın Akif'in oğlu olduğunu öğrenen Suzan ise beklenmedik hareketi ile herkesi şaşırttı. Bu kapsamda dizinin bölümünü izlemek isteyenler için ATV Kardeşlerim dizisi 27. bölüm full, tek parça izle YouTube| Kardeşlerim son bölüm izle haberimizde...

ATV KARDEŞLERİM DİZİSİ 27. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE| KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE

ATV'de ekranlar gelen Kardeşlerim dizisinin 27.bölümünde yaşananlar şöyle:

"Nakliyecilerle beraber yakalanan Oğulcan ve Doruk nezarethaneye düşerken, Akif'e karşı Suzan'la birlik olan Nebahat, beklenmedik bir karar alır. Çocuklar okulda yapılacak olan kostümlü baloya katılmak için çabalarken, Suzan ile Harika da sürpriz bir iş birliğine girişirler. Şengül bir dalgınlık kurbanı olarak başını derde sokup, çaresizce Orhan'dan yardım ister. Bu yardım bir sürü yüzleşmeye sebep olurken, Ömer, kendisine ve ailesine yönlendirilen büyük tehditten henüz habersizdir."

ATV KARDEŞLERİM DİZİSİ 27. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KARDEŞLERİM 27. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE