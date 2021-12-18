Her bölümü büyük bir ilgiyle takip edilen Kardeşlerim dizisi, Cumartesi akşamına damga vurmaya devam ediyor. Kaan, Süsen'in konuşmaması için çok zekice bir plan yaptı. Şengül'ün Kadir'in ölümü hakkında gerçeği gizleyememesi her şeyi farklı bir noktaya getirdi. Dizinin 33. bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler ATV Kardeşlerim dizisi 33. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm izle Youtube haberimizde..

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Tüm sınıf, proje ödevinden yüksek not alabilmek umuduyla bir iş birliğine girişirken, evin tapusunu üstüne alarak büyük hayaller kuran Şengül, tüm aileyi şaşırtacak bir durumla karşılaşır.

Asiye ile Ömer, hayatlarını sürdürebilmek için büyük bir azimle çalışmaya devam ederlerken; Kaan ise, Süsen'i Ömer'den uzak tutabilmek için iplerin iyice gerilmesine neden olacak bir plan yapar.

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