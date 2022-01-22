ATV Kardeşlerim dizisi 36. bölüm full, tek parça izle YouTube | Kardeşlerim son bölüm izle YouTube

Annesini, babasını ve abisini kaybettikten sonra zorlu hayat şartlarıyla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışan üç kardeş Ömer, Asiye ve Emel'in çevresinde gelişen olayları konu edinen Kardeşlerim dizisi yayınlandığı günlerde izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. İkinci sezonuyla ekrana gelen ve reytingleri alt üst eden dizi 36.bölümüyle ekranlara geldi. Bu kapsamda dizinin 36.bölümünü izlemek isteyenler için ATV canlı yayın Kardeşlerim dizisi 36. bölüm full, tek parça izle YouTube | Kardeşlerim son bölüm izle YouTube haberimizde...

ATV CANLI YAYIN KARDEŞLERİM DİZİSİ 36. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE | KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin 36. bölümünde yaşanacakların özeti şöyle:

"Oğulcan, tutuklanma korkusuyla karşı karşıya kalırken, tüm ailesi de ona destek olmak için elinden geleni yapar. Oğulcan'ın içine düştüğü durum, okulun velileri tarafından büyük bir tepkiyle karşılanır. Akif ve Ayla, Suzan'a karşı sürpriz bir iş birliğine girişirler. Asiye ile Doruk arasındaki ipler iyice gerilirken, Orhan da tüm gücüyle, Oğulcan için iyi bir avukat tutmanın yollarını aramaktadır. İlknur'un beklenmedik teklifi, Şengül'ü şoka uğratır."

ATV KARDEŞLERİM DİZİSİ 36. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KARDEŞLERİM DİZİSİ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

KARDEŞLERİM DİZİS OYUNCULARI | KARDEŞLERİM DİZİSİ HAKKINDA BİLGİ

Yapım: NGM Media

Yapımcı: Nazlı Heptürk

Yönetmen: Serkan Birinci

Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike)