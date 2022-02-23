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ATV Kuruluş Osman 83. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde neler oldu? Vezir Alemşah'ın Geyhatu'ya ihanetinin sonuçları ne olacaktır? Diziyi izlemek isteyenler haberimizde bulunan ATV Kuruluş Osman 83. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

ATV Kuruluş Osman 83. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman dizisi 83. bölümüyle ATV izleyicisi karşısına çıktı. Nikola'nın yaptıkları, Bitinya'da nelere sebep olacaktır? Diziyi izlemek isteyenler için haberimizde ATV Kuruluş Osman 83. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ATV Kuruluş Osman 83. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

ATV KURULUŞ OSMAN 83. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Gündüz Bey'le hesaplaşmasının ardından Geyhatu'nun dev Moğol ordusunun başına geçerek bölgeyi kana bulamasını engellemek isteyen Osman Bey, Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içer. Osman Bey'in bunun için ilk adımı ne olacaktır? Geyhatu ise nihai hedefi için kendi oyununu işlemektedir. Fakat müttefiki sandığı Vezir Alemşah'ın planlarından habersizdir. Vezir Alemşah'ın Geyhatu'ya ihanetinin sonuçları ne olacaktır? 

ATV Kuruluş Osman 83. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Bölgedeki var olma mücadelesinde Osman Bey'le hareket etmeyi kabul eden Tekfur Nikola ise bildiğini okuyarak Osman Bey'le birlikte mücadele eden Tekfur Rogatus'u ele geçirip Tekfur Kosses'in peşine düşer. Nikola'nın herkesi şaşırtacak hamlesi bütün dengeleri değiştirecektir. Nikola'nın yaptıkları, Bitinya'da nelere sebep olacaktır?

ATV KURULUŞ OSMAN 83. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

ATV Kuruluş Osman 83. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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