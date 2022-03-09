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ATV Kuruluş Osman 85. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman 85. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 85. bölümde Osman Bey'in ilk hedefi eyhatu ve Vezir Alemşah'ı ele geçirmek oldu. Diziyi kesintisiz izlemek isteyenler için haberimizde ATV Kuruluş Osman 85. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

ATV Kuruluş Osman 85. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Kuruluş Osman dizisi yeni bölümyle ATV ekranlarına geliyor. Dizin 9 Mart 2022 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan bölümünde Konur'dan şüphelenen Vezir Alemşah, Konur Alp'in Osman Bey'le olan ilişkisini ortaya çıkarır. Konur'u bekleyen büyük tehlike nedir? Diziyi internetten izlemek isteyenler için haberimizde ATV Kuruluş Osman 85. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ATV KURULUŞ OSMAN 85. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Osman Bey uzun ve zorlu bir sürecin ardından nihayet Kayı Obasındadır. Ezeli düşmanları Geyhatu ve Vezir Alemşah'ı ele geçirmek ilk hedefidir. Osman Bey hedefleri doğrultusunda nasıl bir strateji izleyecektir? Konur'dan şüphelenen Vezir Alemşah, Konur Alp'in Osman Bey'le olan ilişkisini ortaya çıkarır. Konur'u bekleyen büyük tehlike nedir?

ATV Kuruluş Osman 85. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Osman Bey Vezir Alemşah ve Geyhatu'yu yakalamak için büyük bir oyun kurar. Oyununun sonunda Vezir de Geyhatu da elindedir. Osman Bey, Vezir Alemşah'tan gizli ortağını öğrenebilecek mi? Osman Bey'in kendisine ihanet ettiğini düşünen ve Konya'dan kalkıp Kayı Obasına gelen Selçuklu Sultanı Mesud için bardak taşmıştır artık. Osman Bey'den, Vezir Alemşah ve Geyhatu'yu kendisine vermesini ister. Osman Bey, "Gayrı açılsın o kör gözler. Aksın zalimlerin kanı" diyerek Sultan Mesud'la köprüleri atar.

ATV Kuruluş Osman 85. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Alaeddin'in doğumuyla şenlenen obaya beklenmedik bir misafir gelir. Oba'da büyük değişikliklere yol açacak bu misafirler kimlerdir? Hangi amaçla Kayı obasına gelmişlerdir. Geyhatu ve Vezir Alemşah'ı ele geçiren Osman Bey büyük bir zafer kazanmışken Umur Bey'den gelen haberle oba çalkalanır. Hac dönüşü himayesi ile şehit edilen Umur Bey'in cenazesi Kayı Obası'na getirilmiştir. Babasının öldürülmesi karşısında Malhun Hatun yıkılırken Umur Bey'e kim ve neden kıymıştır?

ATV KURULUŞ OSMAN 85. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

ATV Kuruluş Osman 85. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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