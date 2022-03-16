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ATV Kuruluş Osman 86. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 86. bölümüyle 16 Mart 2022 Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Geyhatu'nun akıbeti ne olacak? Diziyi izlemek isteyenler için haberimizde ATV Kuruluş Osman 86. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik....

ATV Kuruluş Osman 86. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diziyi internetten izlemek isteyenler için haberimizde ATV Kuruluş Osman 86. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler... 

ATV Kuruluş Osman 86. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

ATV KURULUŞ OSMAN 86. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Selçuklu Sultanı Mesud, hiç beklenmeyen bir anda Kayı Obasına gelmiştir. Sultan Mesud kendisine suikast girişiminde bulunduğunu düşündüğü Osman Bey hakkında ne karar verecektir? Osman Bey'in infazını ertelediği Geyhatu'nun kaderi ne olacak? Uyuyan hücreleri uyandıran karanlık güç kimdir?

ATV Kuruluş Osman 86. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Artık uç topraklarında kartlar yeniden dağıtılmaktadır… Uzun yıllardır uyumakta olan karanlık hücreler uyanmaya başlamaktadır. Bu karanlıktan gelen gücün tek amacı, Osman Bey'in kurduğu birliği bozmak olacaktır. Bu karanlık güç kimdir? Emeline ulaşabilecek midir? Söğüt'te ki patlama karanlık hücrelerin işi midir? Söğüt'te ki patlama sonun başlangıcı mı olacaktır? Kayı Obasının yeni sakinlerinden Barkın bu kirli oyunların neresinde olacaktır? Yıllarca Mari'nin hizmetinde bulunan Cornelia kimler için çalışmaktadır?

ATV KURULUŞ OSMAN 86. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

ATV Kuruluş Osman 86. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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