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ATV Kuruluş Osman 88. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

ATV ekranlarının Sevilen Dizisi Kuruluş Osman'ın 88. bölümünde Osman Bey ve Alpleri İnhisar'a sızıyor. Diziyi izlemek isteyenler haberimizde bulunan ATV Kuruluş Osman 88. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

ATV Kuruluş Osman 88. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman 88. bölümüyle 30 Mart Çarşamba akşamı ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkTI. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV Kuruluş Osman 88. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ATV KURULUŞ OSMAN 88. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Osman Bey, kıyasıya çarpıştığı maskeli düşmanını elinden kaçırır. Buna Barkın sebep olur. Osman Bey Barkın'a karşı nasıl bir tavır alacaktır? Söğüt'teki patlama da ağır yaralanan Şeyh Edebalı ayrıca zehirlenmiştir. Edebalı'yı iyileştirmek için çareler aranmaktadır. Bir yandan da bunu kim yaptı sorusu dolaşır ortalıkta. Bala Hatun Cornelia ve Zehra'yı çağırtır. Usta'nın emriyle Edebalı'yı zehirleyen Cornelia açığa çıkacak mıdır? Edebalı şifasını bulacak mıdır?

ATV Kuruluş Osman 88. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Karanlıktaki düşmanlarını açık etmek için Osman Bey, Gündüz Bey ve Ayşe Hatun üzerinden büyük bir oyun kurmuştur. Herkes Turgut Bey ve Kosses'in, Osman Bey'e düşman olduğuna inanmaktadır. Usta ve Nikola bu düşmanlığı kendi lehine çevirmek için nasıl hamleler yapacaklardır? Bu düşmanlık Barkın'ı hataya sürükleyecek midir? Karanlık güçlerin yeni hedefi Selcan Hatun'dur. Kayı Obasının bacı beyi olan Selcan Hatun şehit mi edilecektir?

Bütün yaşananlara rağmen Osman Bey İnegöl'e giden kapıları tek tek açmakta kararlıdır. Bunun için ilk hedefi İnhisar Kalesi'dir. Osman Bey'in sinsi düşmanı Usta, onun planlarını çözebilecek midir? Turgut Alp, Kosses ve Alpleriyle İnhisar'a sızan Osman Bey İnhisar'ı fethedebilecek midir?

ATV Kuruluş Osman 88. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

ATV KURULUŞ OSMAN 88. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

ATV Kuruluş Osman 88. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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