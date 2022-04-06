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ATV Kuruluş Osman 89. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 89. bölümünde Cornelia'nın maskesi düşecek mi? Diziyi izlemek isteyenler için haberimizde ATV Kuruluş Osman 89. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

ATV Kuruluş Osman 89. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

ATV ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman'da Osman Bey'in Nikola'ya vuracağı büyük darbe nedir? Diziyi izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz ATV Kuruluş Osman 89. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

ATV KURULUŞ OSMAN 89. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Selcan Ana'ya yapılan saldırı bütün Kayı Obasını galeyana getirmiştir. Osman Bey bu işin peşini bırakmayacaktır. Osman Bey meseleyi çözmek için ne yapacaktır? Malhun Hatun ve Bala Hatun, Cornelia'nın Selcan Ana'yı koruma numarasıyla kendisini aklamaya çalıştığını fark ederler. Şimdi sıra Cornelia'nın hainliğini ispat etmektedir. Cornelia'yı açık edecek delil nedir?

ATV Kuruluş Osman 89. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Osman Bey, Barkın ve İbrahim Fakih kimliğine bürünen Usta Arius'u karşısına alır. İvaz Bey ve Umur Bey'in ölümüne dair şüphelerini dile getirir. Usta ve Barkın, Osman Bey'in şüphelerini bertaraf etmeye çalışmak için ne yapacaklardır? Osman Bey bir yandan görünmez düşmanıyla uğraşırken öte yandan da İnegöl'ün fethi için hazırlıklarına devam eder. Nikola'ya göz açtırmamaya kararlıdır. Osman Bey'in Nikola'ya vuracağı büyük darbe nedir?

ATV Kuruluş Osman 89. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Osman Bey düşmanının niyetini çözmüştür. Tüm çabalarına rağmen oyunlarını bozmakta kararlıdır. İnegöl fethedilene kadar pusatını kınına sokmayacaktır. Bu uğurda önüne çıkan en büyük engel Usta Arius'tur. Osman Bey Usta Arius'un canını alacak mıdır?

ATV KURULUŞ OSMAN 89. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

ATV Kuruluş Osman 89. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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