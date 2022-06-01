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ATV Kuruluş Osman 96. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi 96. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Barkın'ı bekleyen hazin son ne? Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler haberimizde bulunan ATV Kuruluş Osman 96. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

ATV Kuruluş Osman 96. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Kuruluş Osman 96. bölümüyle 1 Haziran Çarşamba günü izleyici karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünde Osman Bey'in Yenişehir için kurduğu oyun ne olacaktır? Yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan ATV Kuruluş Osman 96. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

ATV KURULUŞ OSMAN 96. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Osman Bey ve Çobanoğlu Ali Bey arasındaki gerilim devam etmektedir. Turgut Bey'in, Atabey Ahmet cinayetine adının karışması ve Osman Bey'in Turgut Bey'i teslim etmemesiyle Romanos ve Cebe'nin oyunu işlemektedir. Romanos ve Cebe'nin sıradaki oyunu ne olacaktır? Osman Bey kendisine oynanan oyunun farkındadır. Turgut Bey'in iyileşmesiyle o da kendi oyununu kuracaktır. Osman Bey'in düşmanlarını alt edecek yeni oyunu ne olacak?

ATV Kuruluş Osman 96. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Osman Bey bir yandan kendisine oynanan oyunları bertaraf etmeye çalışırken öte yandan da Bursa'yı fethetmesi için elzem olan Yenişehir'in fethinin hazırlıklarına devam etmektedir. Bizans İmparatoru Andirilus'un büyük bir ordu topladığını bilen Osman Bey, Yenişehir'i alamazsa İnegöl'ün hatta Söğüt'ün tehlikede olduğunu düşünmektedir. Bütün zorluk ve engellemelere rağmen bir an önce Yenişehir'i almak istemektedir. Osman Bey'in Yenişehir için kurduğu oyun ne olacaktır?

Barkın Bey, Osman Bey'in her şeye rağmen Yenişehir fütuhatından vazgeçmemesinden mustariptir. Osman Bey'in önünde durmak için şer ittifakını harekete geçirecektir. Barkın'ın hain planı ona pahalıya patlayacaktır. Barkın'ı bekleyen hazin son ne olacaktır? Osman Bey oynanan oyunların arkasındaki yüzleri bulabilecek midir?

ATV Kuruluş Osman 96. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Obanın Hatunları Malhun ve Bala bir yandan İnegöl'ün fethinde Gündüz Bey'in şehit olmasıyla yıkılan Ayşe Hatun ve diğer şehit bacılarına destek verirken diğer yandan da Söğüt'te ihtiyaç sahibi ahali için yardım hazırlamaktadır. Barkın, Selvi Hatun'un üzerinde baskı kurup onun Kayılara sadakatini sarsmak istemektedir. Obanın Hatunları Bala, Malhun, Aygül ve Selvi bir anda kendilerini beklemedikleri bir tehlikenin içinde bulurlar. Bu tehlike ne olacaktır? Malhun, Bala, Aygül ve Selvi Hatunlar kendilerini bekleyen bu büyük tehlikeden kurtulabilecekler mi?

ATV KURULUŞ OSMAN 96. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

ATV Kuruluş Osman 96. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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