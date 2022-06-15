ATV'nin sevilen dizileri arasında yer alan ve ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman dizisi 98.bölümüyle birlikte sezon arası veriyor. Dizinin bu bölümünde Osman Bey Romanos'un cezasını kesiyor. Aygül Hatun'un akıbeti merak konusu olacak. Diziyi izlemek isteyenler için ATV Kuruluş Osman 98. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman sezon finali izle Youtube haberimizde..

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"Alplar! Yeni Şehir’i alacağız!"

Aygül Hatun'un akıbeti

Osman Bey için artık hedef Yenişehir'dir. Osman Bey ve Alpleri Yenişehir'i kuşatırken Bala, Malhun, Ayşe, Aygül Hatunlar ve bacılar da boş durmayacaktır. Kılık değiştirerek kaleye sızan Hatunlar düşmanı içerden çökertebilecek midir? Düşmanla kıyasıya savaşırken okla yaralanan Aygül Hatun'un akıbeti ne olacaktır?

Hatunlar esir düşenleri kurtarabilecekler mi?

Kumral Abdal, Demirci Davud ve Akça Derviş Romanos'un elindedir. Romanos, Osman Bey'in kurduğu oyunu çözebilmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Kumral Abdal, Akça Derviş ve Demirci Davud, Romanos'un işkencelerine dayanabilecek midir? Bala, Malhun ve diğer Hatunlar onları kurtarabilecekler midir?

Demirci Davud kendisini öne atıyor

Osman Bey kapısına dayandığı Yenişehir'de çetin bir direnişle karşılaşır. Osman Bey, Yenişehir'in fethi için bilek gücünün yanında zekasını da konuşturacaktır. Osman Bey'in dahiyane planı nedir? Sonunda Kayı Alpları, Yenişehir'in kapılarına dayanır… Neye uğradığını şaşıran Romanos ve askerleri kirli bir oyun oynamaya kalkışır… Savaşın en çetin anlarında, Demirci Davud canı pahasına, Kayı sancağının dalgalanabilmesi için kendisini öne atar. Demirci Davud kurtulabilecek midir?

Osman Bey Romanos'un cezasını kesiyor

Osman Bey ve Alpları, Yenişehir'i ele geçirir. Romanos'la vuruşan Osman Bey, onun kellesini alarak cezasını keser. Bu yeni bir zaferdir ancak Yenişehir ahalisi Osman Bey için yeni bir sorun mu olacaktır?

Sultan'ın Yenişehir fethine tepkisi

Osman Bey'in Yenişehir'i fethetmesi Bitinya'da hakim güç olduğu anlamına gelecektir. Osman Bey'in peş peşe yaptığı fetihler Konya'da nasıl yankılanacaktır? Sultan Alaeddin, Yenişehir'in fethine nasıl tepki verecektir?

ATV KURULUŞ OSMAN 98.BÖLÜM SEZON FİNALİ FULL, TEK PARÇA İZLE

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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE