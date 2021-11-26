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ATV Müge Anlı 26 Kasım 2021 Cuma full, tek parça izle |Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü yayın full, tek parça izle YouTube

ATV'nin ilgiyle takip edilen sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 26 Kasım 2021 Cuma günü ekrana gelen programını izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı 26 Kasım 2021 Cuma full, tek parça izle |Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü yayın full, tek parça izle YouTube haberimizde...

ATV Müge Anlı 26 Kasım 2021 Cuma full, tek parça izle |Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü yayın full, tek parça izle YouTube

ATV'nin hafta içi her gün saat 10.00'da başlayan sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Faili meçhul ölümler, açıklığa kavuşturulamayan olayların masaya yatırıldığı programda dün Leyla Aydemir cinayeti masaya yatırılmıştı. Programda bugün bir aydır kayıp olan 15 yaşındaki İsmihan Ceylan'ın durumu ele alındı. Bu kapsamda programın bugünkü bölümünde yaşananları izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı 26 Kasım 2021 Cuma full, tek parça izle  |Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü yayın full, tek parça izle YouTube haberimizde... 

ATV canlı yayın izle Müge Anlı 26 Kasım 2021 Cuma |Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü yayın full, tek parça izle YouTube

ATV MÜGE ANLI 26 KASIM 2021 CUMA | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ YAYIN FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

ATV'de ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 26 Kasım 2021 Cuma günü yayınlanan bölümünde yaşananlar şöyle:

"15 yaşındaki İsmihan Ceylan bir aydır kayıp. Müge Anlı İsmihan’ın 32 gündür haber alınamadığını, İlyas Yaman tarafından ailenin kaçırıldığını düşündüğünü, biz çocuğumuzu okutacaktık dediğini aktardı. İsmihan’ın annesi Bilgay Hanım, İlyas’ın ailesinin ulaşmadığını, hiç haber olmadığını, kızının evlendirilmeye çalışıldığını ama kızının daha 15 yaşındaki olduğunu söyledi. Bir çocuk annesi Ekin Gökçe öldürüldü. Ekin’in annesi Nermin Hanım, kızının 17 yaşında evlendiğini, 19 yaşında anne olduğunu, kızının da 15 yaşında istendiğini, vermediğini, kızının liseyi bitirmediğini, kızının eşi Selçuk Bey’in kızından vazgeçmediğini söyledi. Nermin Hanım, damadının da 2019 yılında öldürüldüğünü belirterek damadını öldüren kişilerin kızını öldürdüğünü düşündüğünü ifade etti. Türkücü sevgili paraları geri verecek mi? Cüneyt Bey, Safiye Hanım kendisine araba al dediğini, o sebeple aldığını, Sülün Osman gibi olduğunu, çok ağrına gittiğini, kimseyi dolandırmadığını belirtti. Müge Anlı, Cüneyt Bey’e senin Safiye ile ne işin var deyince Cüneyt Bey, Safiye Hanım’ın kendisinin alkollü halinden faydalandığını iddia etti. Sevgilisine evini verdi, oğlunun eğitim parasını ödemedi mi?

ATV CANLI YAYIN İZLE MÜGE ANLI 26 KASIM 2021 CUMA

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ YAYIN FULL, TEK PARÇA İZLE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ YAYIN FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

ATV canlı yayın izle Müge Anlı 26 Kasım 2021 Cuma |Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü yayın full, tek parça izle YouTube

Tayfun Altuntaş
Editör
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